Addio Inter e via libera Roma: decisione presa

La Roma scandaglia il mercato, alla ricerca di un nuovo attaccante. Strada in discesa per un bomber: la rivale più pericolosa si è defilata.

Dopo aver definito gli acquisti di Houssem Aouar e Evan Ndicka, la Roma adesso proverà ad intensificare la caccia volta a regalare a José Mourinho un nuovo numero 9. Tammy Abraham infatti, a causa del grave infortunio rimediato nell’ultimo turno di campionato, tornerà nel 2024 obbligando il club a prendere un adeguato sostituto.

Diversi i nomi al vaglio del direttore generale Tiago Pinto, tra cui Mauro Icardi. L’argentino è reduce dall’eccellente stagione vissuta al Galatasaray (22 gol e 7 assist in 24 partite), conclusa con la vittoria del campionato. A luglio farà rientro al Paris Saint Germain ma la sua permanenza nella città della Tour Eiffel è destinata a durare poco, visto che i transalpini provvederanno a venderlo al miglior offerente. I giallorossi, grazie alla profonda amicizia che lega i Friedkin al presidente Nasser Al Khelaifi, sono in piena corsa ma dovranno guardarsi dalla concorrenza dei turchi disposti a tutto pur di confermarlo in rosa.

Al manager giallorosso piace pure Wilfried Zaha, in scadenza il 30 giugno. L’ivoriano appare orientato a chiudere la propria esperienza al Crystal Palace ma non ha ancora deciso dove proseguire la carriera. Il PSG, in queste ore, ha provato a piazzare il blitz vincente senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” definito dell’attaccante. Il pressing dei francesi, in ogni caso, ha spinto Pinto a sondare una serie di piste alternative. Una di queste conduce a Mateo Retegui, intenzionato a trasferirsi in Italia così da aumentare le chance di rimanere nel giro della Nazionale italiana.

Roma, l’Inter si defila per Retegui

Il Tigre, a breve, lo acquisterà a titolo definitivo versando 2.5 milioni nelle casse del Boca Juniors. In seguito, lo cederanno al club che metterà sul piatto la proposta più ricca. L’Inter, fino a qualche giorno fa, sembrava essere in pole position per il classe 1999 ma nelle ultime ore i nerazzurri hanno spostato altrove i propri riflettori.

A confermarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio ritengono eccessivi i 18 milioni richiesti dal Tigre. I due, in particolare, “hanno in testa altro” ovvero Gianluca Scamacca, altro calciatore molto apprezzato dalla Roma. La sua esperienza al West Ham si è rivelata quanto mai deludente: per l’ex Sassuolo appena 8 gol in 27 presenze, tante panchine ed un grave infortunio che lo ha costretto a chiudere prima del previsto la stagione. Gli “Hammers” non lo ritengono incedibile: Pinto, ora, deve solo scegliere. Retegui non è la priorità ma intriga per gli ampi margini di crescita. Scamacca, al contrario, è un’opportunità da cogliere al volo.