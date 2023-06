Calciomercato Roma, futuro Dybala: annuncio ufficiale dell’agente

Calciomercato Roma, sul futuro di Dybala arrivano conferme. E sulle ultime indiscrezioni c’è anche l’annuncio ufficiale dell’agente del calciatore

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere alla Roma. Anzi, parliamoci chiaro: più passa il tempo e più la sensazione è questa, anche perché così come vi abbiamo raccontato questa mattina, l’obiettivo di Pinto è quello non solo di prolungare il contratto con la Joya, ma anche di togliere quella clausola rescissoria di 12 milioni per l’estero e di 20 milioni in Italia, che lo potrebbero portare via dalla Capitale.

Nelle ultime ore, inoltre, si è parlato anche di un’offerta da parte dell’Arabia Saudita per l’argentina. Quell’Arabia Saudita che prima ha portato Cristiano Ronaldo, e adesso ha portato Benzema, e che potrebbe portare Modric. Senza dimenticare, infine, che da quelle parti sarebbero pure interessati ad Allegri come allenatore e a Marciniak come arbitro. Insomma, vogliono tutto.

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Dybala

A fare chiarezza, comunque, su queste voci, ci ha pensato l’agente di Dybala, Antun, che ha rilasciato delle dichiarazioni ad Albicelestetalk. Sono state queste le sue parole: “Paulo non ha parlato con nessuno e non ho ricevuto chiamate o offerte dai club sauditi. Mi occupo di ascoltare i club interessati a Dybala, il giocatore è in vacanza”.

Insomma, una precisazione che ci voleva arrivati a questo punto che avvicina Dybala alla Roma ancora di più. Con la riconferma ormai certa di Mourinho – anche lui avrebbe rifiutato in tutto questo le sirene saudite – il futuro della Joya sembra essere ben saldo. Una coppia che ha il compito di riportare, intanto, la Roma in Champions League, e poi magari arrivare di nuovo in fondo all’Europa League, così come successo quest’anno, ma con un finale diverso. Perché quanto successo a Budapest ancora brucia, eccome se brucia. E brucerà per diverso tempo. Purtroppo.