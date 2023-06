Calciomercato Roma, incontro a Milano e doppia beffa Pinto

I rossoneri hanno intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma per un obiettivo di calciomercato estivo che comincia a breve

La ricerca di nuovi innesti per la Roma non si ferma mai, con Tiago Pinto che si è mosso con largo anticipo già a partire dai primi mesi del 2023. Importanti sono stati i passi in avanti fatti per Houssem Aouar. Centrocampista ex Lione, che ieri è stato annunciato dalla società giallorossa come nuovo innesto in vista del calciomercato estivo. Questo comincia tra qualche settimana e tutti i club sono pronti a infiammare i prossimi mesi.

I prossimi 60 giorni prevedono grandi scontri soprattutto in Serie A con il Milan, che sembra avere gli stessi interessi del club giallorosso. I rossoneri, infatti, hanno messo nel mirino Evan Ndicka, ma anche giocatori come Morata e Scamacca. Per il primo, che è molto vicino a firmare il suo accordo con la Roma, c’è stato un vero e proprio inserimento last minute, con Pioli che ha chiamato il francese per cercare di convincerlo.

Sugli altri due, invece, l’assalto sembra più difficile, con lo spagnolo che ha attirato l’attenzione di diversi club. In attacco solo Olivier Giroud ha dato certezze alla compagine di Via Aldo Rossi, mentre le riserve sembrano destinate a lasciare la sponda rossonera di Milano. Divock Origi è senza dubbio quello che ha deluso più di tutti, visto che il suo apporto non è mai stato all’altezza.

Calciomercato Roma, incontro dopo i contatti con il Milan

Per l’attaccante italiano del West Ham, invece, la situazione è complicata e si prevede una bella sfida tra la Roma, Milan e Inter. Il calciatore non ha mai nascosto la sua fede giallorossa e tornare a Trigoria sarebbe un sogno che si avvera, anche se il suo obiettivo è quello di rientrare in Italia.

Come riporta Alfredo Pedullà, il Milan vuole prendere l’ex Sassuolo con Moncada che apprezza molto le qualità del giocatore a differenza di Maldini. L’ex difensore, infatti, nutriva dubbi circa il temperamento comportamentale del giocatore. Il nuovo dirigente rossonero, invece, è convinto e ha anche incontrato l’entourage del giocatore dopo i contatti dei giorni precedenti. Su di lui, però, c’è anche la Roma che vorrebbe prenderlo in prestito visto che il West Ham chiede una quarantina di milioni per il cartellino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, invece, l’Inter ha intenzione di prendere il giocatore in prestito in caso di addio di Edin Dzeko.