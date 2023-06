Dalla Roma alla Juve: 4 milioni per il “bimbo” di Mou

L’allenatore della Roma potrebbe dover rinunciare a un suo “bambino” con i bianconeri che vogliono prenderlo nel calciomercato estivo

Tra una manciata di settimane comincia il calciomercato estivo che chiuderà in modo definitivo la stagione in corso. Il primo luglio, infatti, segna l’inizio del nuovo corso per la stagione calcistica con l’annata 2023/2024 che parte con le trattative ufficiali. La Roma ha già mosso posso i primi passi per rinforzare la rosa e ha ufficializzato l’arrivo di Houssem Aouar, ex centrocampista del Lione arrivato a parametro zero.

I nomi in entrata sono diversi con il general manager Tiago Pinto che ha il difficile compito di blindare la rosa di Mourinho con diversi innesti. L’attacco è il reparto più bisognoso di nuovi calciatori con l’accoppiata Abraham-Belotti che in campionato ha portato solo 8 gol. Tutte queste reti, poi, portano la firma dell’attaccante inglese che nell’ultima giornata contro lo Spezia ha subito anche la rottura del legamento crociato.

Per far arrivare nuovi calciatori, però, sarà fondamentale vendere visto che la società ha anche firmato il settlement agreement con la Uefa. L’accordo permette al club di evitare sanzioni per il Fair Play Finanziario, ma comunque è una limitazione alle mosse di mercato. La parola d’ordine, quindi, è vendere e farlo il prima possibile visto che servono 30 milioni entro il 30 giugno.

Calciomercato Roma, i bianconeri vogliono il giovane talento

Il primo indiziato a lasciare la rosa è Roger Ibanez, che è il giocatore con più mercato di tutti. Su di lui ci sono diverse squadre della Premier League e dalla sua cessione si possono guadagnare la maggior parte dei fondi necessari. Gli altri potrebbero arrivare dagli esuberi e dai “bambini”, come li ha chiamati Mourinho, ovvero i giovani talenti della Primavera.

In quest’ottica, trova fondamento la notizia riportata da Tuttosport che vede la Juventus sulle tracce di Filippo Missori. I bianconeri hanno intenzione di migliorare la situazione sulle fasce, con Cuadrado che è stato vicino all’addio e si avvia al ritiro. Per dare un po’ di freschezza alle ali, i torinesi hanno messo nel mirino il terzino destro della Primavera della Roma, che Mourinho ha fatto esordire in questa stagione. In caso l’affare, che si aggira intorno ai 4 milioni, andasse in porto, Missori andrebbe in Serie C con la Juve Next Gen, ma avrebbe possibilità regolari di affacciarsi in prima squadra.