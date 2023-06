La Juventus brucia Pinto: sorpasso con lo scambio

Calciomercato, la Juventus sembra pronta a bruciare Tiago Pinto. I bianconeri superano il dirigente giallorosso con lo scambio in Serie A.

Sono giornate decisive in Serie A in vista della prossima apertura del calciomercato estivo. Anche in questa sessione c’è l’intreccio con la Juventus alla finestra per Tiago Pinto, che rischia di finire al tappeto con lo scambio già intavolato. Il club bianconero può sorpassare in corsia il dirigente portoghese, che si è già mosso in vista della prossima stagione della Roma. Nella giornata di ieri il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio a zero del centrocampista Aouar, e si avvicina l’ingaggio in scadenza di Evan Ndicka.

Pinto ha messo le mani su due colpi a parametro zero, come ha abituato i tifosi romanisti nelle ultime sessioni di calciomercato. Ma le sorprese in vista della sessione estiva sono solo al principio, e tante zone di campo potrebbero conoscere importanti novità. Le corsie in particolare possono subire un vero e proprio restyling, sia a destra che sulla fascia sinistra. Uno degli obiettivi accostati alla squadra giallorossa – in caso di novità in uscita sulla corsia di destra – è il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Ma attenzione al sorpasso con lo scambio della Juventus.

Calciomercato Roma, scatto Juventus per Mazzocchi: lo scambio per il terzino

Sulla pista Mazzocchi si era ipotizzato uno scambio tra il club granata e la Roma che avrebbe coinvolto il centrocampista Tahirovic. Ora, sempre con la formula dello scambio, la Juventus sembra anticipare nettamente le manovre di Tiago Pinto in vista della sessione estiva.

Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it, la società bianconera starebbe lavorando ad uno scambio per regalare Pasquale Mazzocchi a Massimiliano Allegri. La Juventus è a caccia di rinforzi sulla corsia di destra e potrebbe impostare lo scambio per il terzino con un calciatore che ha già giocato questa stagione con la maglia della Salernitana. Parliamo del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, che nel girone di ritorno è stato girato proprio alla squadra campana dopo i primi sei mesi di prestito al Sudtirol. Il calciatore ha messo a referto 12 presenze con i campani, e lo scambio potrebbe essere già ben indirizzato.