“Ancora in Italia”: niente Premier, via libera Roma

La Roma proverà a rafforzare ancora la rosa. Un obiettivo giallorosso vuole rimanere a giocare in Italia: parole e musica per Pinto.

È già entrato nel vivo il mercato della Roma che, nel giro di pochi giorni, ha già piazzato i primi due colpi in entrata. Houssem Aouar e Evan Ndicka rappresentano dei rinforzi di qualità, destinati a ricoprire un ruolo di primo piano alla corte di José Mourinho. L’elenco della spesa del club, in ogni caso, è ancora lunga.

All’appello mancano ancora: un altro centrale difensivo in grado di far respirare i titolari quando necessario senza tuttavia far diminuire la qualità generale, un sostituto di Tammy Abraham che rientrerà soltanto a marzo 2024 a causa del grave infortunio rimediato nel corso dell’ultima partita di campionato ed un centrocampista box-to-box abile sia in fase di recupero del pallone che in quella realizzativa.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, i riflettori sono stati puntati su Jarrad Branthwaite autore di un’ottima stagione al PSV. L’inglese è di proprietà dell’Everton, che nelle prossime settimane dovrà decidere se cederlo per circa 20 milioni oppure tenerlo e puntare forte su di lui. In avanti, invece, la scelta è ricaduta su Gianluca Scamacca la cui avventura al West Ham potrebbe terminare dopo nemmeno 12 mesi dal suo arrivo a Londra. Il classe 1999 desidera fare rientro nella capitale e nelle prossime ore il direttore generale Tiago Pinto volerà nella capitale inglese per cercare di concretizzare il colpo.

Roma, Frattesi vuole rimanere in Italia

Per potenziare la linea mediana, infine, il manager ha messo nel mirino Davide Frattesi autore di 7 gol in 36 apparizioni in campionato con la maglia del Sassuolo. I neroverdi si sono ormai rassegnati all’idea di perderlo, fissando il prezzo sui 40 milioni. Il suo ottimo rendimento ha attirato l’interesse di un gran numero di squadre stranieri ma il calciatore, almeno per il momento, vuole rimanere in Italia.

A confermarlo è stato lui stesso, nel corso della conferenza stampa odierna dal raduno della Nazionale a Coverciano. “Nella mia carriera sono sempre andato avanti step dopo step, almeno nella mia testa bisogna fare prima un altro passaggio in una squadra italiana e poi solo dopo andare fuori. Sono convinto che prima o poi ci andrò, ma bisogna andarci pronti. Devo continuare a lavorare e poi al resto ci penseranno Carnevali e gli altri”. La Roma è in piena corsa e per strapparlo ai neroverdi sta valutando l’idea di mettere sul piatto qualche prodotto della cantera romanista. I capitolini, in ogni caso, dovranno guardarsi dalla concorrenza della Juventus e dell’Inter. I bianconeri puntano a prenderlo per colmare il vuoto lasciato dalla probabile partenza di Adrien Rabiot. I nerazzurri, invece, sono pronti a farsi avanti in caso di partenza di Marcelo Brozovic. Occhio, inoltre, al Milan che sottoporrà il proprio centrocampo ad una vera e propria rivoluzione.