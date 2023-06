Calciomercato Roma, affare col PSG: Pinto sfida il Milan

Calciomercato Roma, nuovo affare col PSG per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese sfida il Milan e non solo, la regia dell’operazione è di Jorge Mendes.

Si rinsalda l’asse tra Roma e PSG con Jorge Mendes in campo in vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo. Tiago Pinto in questi giorni è tra i dirigenti più attivi in Serie A. Dopo l’ingaggio a parametro zero di Houssem Aouar nelle scorse ore è sbarcato nella Capitale il difensore francese, Evan Ndicka. Sull’ ormai ex Eintracht Francoforte c’è stato anche l’inserimento lampo del Milan, che non è bastato per sorpassare Tiago Pinto sul nuovo colpo a zero.

C’è una nuova sfida con il Milan alla finestra per Tiago Pinto in casa Roma. Il manager portoghese ha chiuso i primi due colpi per la prossima stagione della Roma. Aouar a centrocampo e Ndicka per la difesa, inizia a prendere forma la Roma della terza stagione di Mourinho in panchina. Chi saluterà Trigoria, dopo una stagione certamente non indimenticabile, è Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese è stato sfortunato con il lungo infortunio in cui è incappato lo scorso anno, inoltre a fine stagione il rapporto con i tifosi giallorossi si è incrinato. L’ingaggio del calciatore pesa terribilmente sulle casse del club giallorosso, che lo rispedirà in terra francese in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, nuovo asse col PSG con la regia di Mendes: spunta Renato Sanches

Ma non si ferma l’asse tra Roma e PSG, e spunta un nuovo colpo alla Wijnaldum alla finestra per Tiago Pinto. In campo c’è anche Jorge Mendes, il procuratore portoghese avrebbe proposto alla Roma e non solo un altro centrocampista del club parigino. Parliamo di Renato Sanches, proposto anche al Milan di Stefano Pioli.

Sul calciatore portoghese, classe ’97, c’è anche la doppia pista turca. Sia il Fenerbahce che il Galatasaray sarebbero già uscite allo scoperto per ingaggiare il centrocampista, che però preferirebbe restare in campionato europei importanti. Il gruppo gestito da Mendes lo avrebbe dunque proposto sia alla Roma che al Milan, due club segnalati diverso tempo da sul centrocampista lusitano. A riportare la notizia è stata la trasmissione Te la do io Tokyo, in onda sulle frequenze di Centro Suono Sport.