Calciomercato Roma, rinnovo Dybala e addio clausola: fissata la data

Pinto ha intenzione di blindare l’argentino in vista del calciomercato, con la Joya che rimane al centro del progetto della Roma

La prima metà i giugno è quasi finita e la stagione in corso volge lentamente al termine, con le competizioni che sono arrivate tutte a conclusione. Questi giorni ora servono ai calciatori per riposarsi e andare in vacanza per staccare la spina, tornando così più concentrati a partire dal primo luglio. Proprio quel giorno comincia il calciomercato, con la Roma che ha intenzione di migliorare la rosa per raggiungere gli obiettivi.

Anche se in questa stagione l’obiettivo Champions è sfumato nelle ultime giornate, giocare la coppa dalle grandi orecchie resta comunque l’obiettivo della prossima annata. Per questo, Mourinho vorrebbe avere una rosa con più qualità e ha chiesto a Pinto di muoversi e individuare i migliori profili. Il general manager non se lo è fatto ripetere due volte e in questi giorni è arrivata l’ufficialità di Houssem Aouar, centrocampista algerino.

In pentola ci sono anche altri affari come l’approdo di Evan Ndicka, ma per adesso la trattativa sembra bloccata visto l’interesse di altri club tra cui il Milan. Testa a testa con Pioli, quindi, per il difensore francese che si libera a parametro zero proprio il 30 giugno dall’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Roma, incontro fissato per la firma

Prima di poter portare nuovi giocatori in rosa, però, Tiago Pinto deve occuparsi di diverse questioni scottanti come le cessioni e i rinnovi. Uno di questi è il più importante in assoluto e si tratta di Paulo Dybala, L’attaccante argentino, infatti, ha una clausola di 12 milioni per l’estero che potrebbe portarlo via dalla Capitale.

Eliminare questa clausola è fondamentale e, come riporta la Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto si è già mosso per intavolare trattative. In questi giorni il giocatore è in vacanza negli States insieme alla compagna Oriana. Dopo il suo ritorno, il general manager lo incontrerà per discutere del rinnovo e il meeting è previsto nei primi dieci giorni di luglio, che precedono il ritiro della Roma. L’offerta sarà probabilmente di 6 milioni di base più un milione di bonus. Sulle sue tracce ci sono due club inglesi, ma che non faranno la Champions.