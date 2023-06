Due per uno e Roma KO: se ne va a Milano

Il general manager della Roma deve sfidare i nerazzurri che hanno messo da tempo gli occhi su un obiettivo di calciomercato estivo

Il campionato della Roma non è stato come tutti si aspettavano con il riorno in Champions League che non è stato centrato da Pellegrini e compagni. I tanti impegni hanno tolto energie alla rosa che non è riuscita a mantenere alto il livello di prestazioni in Serie A, perdendo punti importanti. In Europa League, poi, è arrivata la beffa in finale, con l’arbitro Taylor che ha deciso una partita che sembrava in pugno.

Archiviata la stagione, Tiago Pinto si sta muovendo per preparare al meglio la prossima concentrando tutte le sue forse sul calciomercato estivo. I reparti da migliorare sono diversi e per questo motivo muoversi in tempo è fondamentale per ottener ei migliori affari. Uno dei giocatori che piaceva di più è stato già ufficializzato in questi giorni, si tratta di Houssem Aouar, che si è unito alla linea mediana del club.

Il centrocampo in questa stagione ha rappresentato un reparto delicato per le gerarchie di Mourinho, che ha dovuto rinunciare sin da subito a uno dei suoi giocatori migliori. Gini Wijnaldum, infatti, ha subito la rottura della tibia il 20 agosto, rimanendo fuori per diversi mesi. Un infortunio che ha modificato sin da subito le strategie dello Special One, che è dovuto corree ai ripari prendendo in prestito dall’Olympiacos Mady Camara.

Calciomercato Roma, l’Inter vuole Frattesi: doppio sacrificio per la firma

Ora il reparto non è ancora come vorrebbe Mourinho, nonostante l’inserimento di Aouar. Nel mirino ci sono ancora diversi profili per migliorare il reparto, tra cui Davide Frattesi. Il centrocampista di Fidene è nel mirino della Roma da diverso tempo e i contatti con il Sassuolo sono prolungati.

Il centrocampista neroverde, però, non piace solo ai giallorossi. sulle sue tracce c’è anche l’Inter che, come conferma la Gazzetta dello Sport, ha intenzione di farsi avanti. La strategia di Inzaghi per portare l’ex Roma Primavera a Milano potrebbe passare per due sacrifici. Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri potrebbero far gola a Carnevali che potrebbe concedere uno sconto ai finalisti di Champions.