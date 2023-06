Calciomercato Roma, Pinto fissa il prezzo: doppia tentazione

Il general manager della Roma ha imposto il minimo che vorrebbe guadagnare dalla cessione del giocatore nel prossimo calciomercato

Mancano ancora due settimane alla fine di giugno, ma la Roma non sta perdendo tempo per il prossimo calciomercato. Tiago Pinto deve riuscire a trovare circa 30 milioni entro il 30 giugno per risanare il bilancio e non incorrere nelle multe della Uefa per non aver rispettato il settlement agreement. Questo accordo è utilizzato dall’organo calcistico europeo per tenere sotto controllo le trattative ed evitare penalizzazioni pesanti.

Le cessioni, quindi, saranno fondamentali in vista della prossima annata perché serviranno al general manager per muoversi sul mercato. Riuscire a guadagnare un tesoretto dagli esuberi e dai giocatori in prestito sarebbe fondamentale per la Roma, che ha visto i piani per il futuro rovinarsi all’ultima giornata. L’infortunio di Tammy Abraham contro lo Spezia ha creato una grande voragine nelle strategie del club e di Mourinho.

Il calciatore inglese, infatti, era il più appetibile della rosa e fino alla partita con i liguri, poi retrocessi nello spareggio con il Verona, erano molte le voci sul suo futuro. Adesso, invece, nessuno acquisterà Abraham nei prossimi mesi, facendo mancare circa una trentina di milioni ai piani di Pinto e del tecnico giallorosso.

Calciomercato Roma, Pinto vuole 8 milioni per Carles Perez

Tra qualche giorno saranno tanti i giocatori che rientreranno dai prestiti che la Roma aveva fatto in giro per l’Europa. Tra questi ci sono Justin Kluivert, che si è fatto notare a Valencia e Carles Perez, che invece ha vestito in questa stagione la maglia del Celta Vigo.

Come riporta il quotidiano spagnolo AS, l’ex esterno del Barcellona ha diversi estimatori e Pinto ha fissato il prezzo del cartellino. Il portoghese, infatti, vorrebbe ricevere almeno 8 milioni per il classe 1998 che è nel mirino delll’Almeria e del Mai0orca. Oltre a questi due, però, ci sono anche due squadre dell’Arabia Saudita. Il suo contratto scade a giugno 2024 e monetizzare dalla sua cessione è fondamentale per non lasciar partire il giocatore a zero e perdere l’occasione di guadagnare qualcosa da un esubero.