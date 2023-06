Calciomercato Roma, sì all’affare da 9 milioni

La Roma deve iscrivere a bilancio 30 milioni di plusvalenze. Una cessione, finita in stand-by nei giorni scorsi, torna possibile.

In questi giorni la Roma si è mossa principalmente per rafforzare la squadra, concretizzando gli ingaggi a parametro zero di elementi del calibro di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Presto, però, il club dovrà concentrarsi anche sulle cessioni visto che entro fine mese sarà necessario iscrivere a bilancio 30 milioni di plusvalenze.

Fino a qualche settimana fa il direttore sportivo Tiago Pinto intendeva fare cassa soprattutto con Tammy Abraham, autore di una stagione deludente. L’infortunio rimediato dall’inglese nel corso dell’ultima partita di campionato ha però spento sul nascere l’interesse mostrato dalle pretendenti (Newcastle e Aston Villa) e obbligato il manager a cambiare strategia. Ad essere sacrificati saranno quindi altri componenti della rosa. In lista di sbarco, ad esempio, c’è Roger Ibanez nel mirino dell’Atletico Madrid e del Tottenham.

Il dirigente portoghese nella giornata di domani volerà a Londra per incontrare gli Spurs che fin qui, però, non sono apparsi intenzionati a mettere sul piatto i 30 milioni richiesti dai giallorossi. Possibile, inoltre, la partenza di Leonardo Spinazzola visto che la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è finita da tempo su un binario morto. Occhio, inoltre, al possibile addio di tre prodotti della cartiera romanista: parliamo di Cristian Volpato, Nicola Zalewski ed Edoardo Bove.

Roma, Volpato ad un passo dal Sassuolo

L’italo-australiano è scivolato indietro nelle gerarchie di Mourinho che, nelle ultime 13 partite di campionato, lo ha utilizzato appena 2 volte (34 minuti complessive). Nei giorni scorsi il suo passaggio al Sassuolo sembrava essere sfumato, a causa dei dubbi espressi dal classe 2003, tuttavia la trattativa in queste ore sembra essersi riaperta.

A confermarlo è stato oggi il quotidiano ‘La Repubblica’, secondo cui la sua cessione ai neroverdi “è ad un passo”. Un addio che consentirebbe alla Roma di incamerare circa 9 milioni: risorse quanto mai utili per far quadrare i conti. Ora resta da vedere come proseguiranno i contatti tra le parti. Per quanto riguarda Zalewski, il polacco è in attesa di un segnale da parte del club per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Bove, invece, piace al Bologna. Sono giorni di intenso lavoro per Pinto, chiamato al non semplice compito di potenziare la rosa e rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement.