Il grande ex tradisce la Roma: scippo a zero

Calciomercato Roma, c’è l’inserimento del grande ex che complica i piani di Tiago Pinto verso il rinnovo. Contatti avviati per lo scippo a parametro zero

La sessione estiva di calciomercato si aprirà ufficialmente il primo luglio, ma Tiago Pinto sta bruciando le tappe. Dopo aver ufficializzato il colpo Houssem Aouar nella giornata di domenica, ieri è sbarcato a Ciampino il difensore Evan Ndicka. Il francese di piede mancino sarà il secondo rinforzo a parametro zero della Roma in vista della prossima stagione. Ma con la stessa modalità Tiago Pinto rischia lo scippo da parte del grande ex, che ha già alzato la cornetta.

Sono giornate decisive per i tanti calciatori in scadenza di contratto. Tiago Pinto si conferma specialista dei colpi a parametro zero, pescando due innesti ‘gratis’ in vista della terza stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma. Aouar a centrocampo e Nidcka in difesa, sono questi i primi due rinforzi da consegnare allo Special One. Mentre in uscita la squadra giallorossa rischia di essere scippata di uno dei suoi elementi più in forma, il rinnovo contrattuale ancora non è arrivato ed ora c’è l’inserimento del grande ex.

Calciomercato Roma, Montella chiama El Shaarawy: inserimento prima del rinnovo

Fari puntati sul futuro di Stephan El Shaarawy, l’attaccante giallorosso è stato tra i giocatori più in forma negli ultimi mesi. Il numero 92 ha messo a segno otto reti nel 2023, mentre la scadenza di contratto si avvicina. La Roma ha fatto una proposta per un rinnovo biennale al classe ’92, ma a cifre inferiori rispetto a quanto percepito finora.

Il Faraone starebbe valutando l’offerta, la sua priorità è quella di restare in giallorosso ma occhio alla concorrenza. Se sulle sue tracce erano state intercettate le squadre milanesi, ora spunta anche la pista turca. Secondo quanto evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, Vincenzo Montella avrebbe chiamato l’attaccante della Roma. L’ex attaccante giallorosso ha lasciato l’Adana Demirspor e potrebbe guidare il Fenerbahce il prossimo anno. Stephan El Shaarawy sarebbe uno dei suoi primi obiettivi, con lo scippo a parametro zero, ora la palla passa all’attaccante giallorosso.