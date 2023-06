Calciomercato Roma, 50 milioni dall’Arabia: addio Serie A

Calciomercato Roma, arriva l’offerta da 50 milioni dal campionato arabo che fa saltare il banco per il ritorno in Serie A. Anche Tiago Pinto finisce al tappeto, ecco i dettagli.

L’Arabia Saudita ha intenzione di sconvolgere gli equilibri del calcio in Europa, a partire dalla sessione estiva di mercato. Nelle scorse ore c’è stato un nuovo approccio di un club saudita per strappare José Mourinho alla Roma. Il tecnico portoghese ha ribadito la sua volontà di allenare la squadra giallorosa, respingendo le sirene ed i milioni arabi. Milioni che possono beffare la Serie A nelle prossime settimane, c’è l’offerta da 5o milioni che rischia di far saltare il banco per il grande ritorno in Italia.

Tiago Pinto e José Mourinho si sono incontrati in Inghilterra. Prende forma la Roma del futuro, tra possibili partenze prima del 30 giugno e la caccia al centravanti da regalare allo Special One per il manager giallorosso. La capitale britannica è il centro delle prossime manovre della Roma, che continua a sondare il terreno per il ritorno in giallorosso di Gianluca Scamacca. Nelle prossime ore Pinto incontrerà la dirigenza del West Ham per discutere il futuro dell’attaccante ex Sassuolo, sempre più vicino al ritorno a Trigoria. Mentre si attendono novità sul futuro dell’attaccante romano, c’è un altro obiettivo offensivo accostato anche ai giallorossi che potrebbe salutare il calcio europeo.

Calciomercato Roma, 50 milioni per Morata dall’Arabia: salta il ritorno in Serie A

Fari puntati su Alvaro Morata in casa Atletico Madrid. Lo spagnolo ex Juventus è stato accostato a più riprese ad un possibile ritorno in Serie A. Proprio il club bianconero è stato segnalato sulle sue tracce, insieme a Roma e Milan in Serie A. Ma l’offerta che arriva dall’Arabia Saudita rischia di beffare completamente il campionato italiano.

Secondo quanto evidenzia il giornalista spagnolo Ivan Cordovilla, intervenuto in diretta ai microfoni TV PLAY a calciomercato.it , dall’Arabia Saudita avrebbero presentato un’offerta da 50 milioni di euro per Alvaro Morata. I milioni sauditi tornano a tentare una stella della Liga, dopo l’ingaggio di Karim Benzema dal Real Madrid. Ora la decisione passa tutta nella mani del centravanti, che stasera incontrerà in campo l’Italia per la semifinale di Nations League. Il cronista iberico ha così commentato: “Dall’Arabia Saudita è pronto un contratto da 50 milioni a stagione per Morata“