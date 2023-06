Calciomercato Roma, addio Firmino: firma in Serie A

La Roma a breve proverà a consegnare a Mourinho un nuovo numero 9. Un obiettivo si allontana: la rivale si è piazzata in pole position.

Prosegue a vele spiegate il mercato della Roma, intenzionata a piazzare altri colpi nei prossimi giorni. Nella capitale sono già arrivati Housseum Aouar ed Evan Ndicka ma il club non intende affatto fermarsi e già a breve potrebbero arrivare importanti novità relative ai colpi in entrata che in uscita.

Il direttore generale Tiago Pinto, come noto, nella giornata odierna è volato alla volta di Londra per incontrare alcune società inglesi e fare il punto sulle trattative in essere. I riflettori, in particolare, sono puntati sull’imminente meeting che il manager lusitano avrà con il West Ham riguardante Gianluca Scamacca. La punta ex Sassuolo, autore di appena 3 gol in 16 apparizioni in Premier League, ritiene conclusa la propria esperienza nella terra d’Albione e punta a rientrare subito in Serie A.

I capitolini, visto il grave infortunio rimediato da Tammy Abraham, sono pronti ad accontentarlo con Pinto che nel corso della riunione, facendo leva sulla volontà espressa dal calciatore, proverà a chiudere la pratica con la formula del prestito e diritto di riscatto. Nell’ambiente giallorosso ha iniziato a diffondersi un cauto ottimismo in merito alla possibilità di battere la concorrenza del Milan e dell’Inter ma la Roma, per cautelarsi nel caso in cui l’operazione dovesse saltare, sta comunque continuando a battere piste alternative. Una di queste, in particolare, conduce a Roberto Firmino in uscita dal Liverpool

Roma, Firmino si allontana: lo vuole l’Inter

Il brasiliano a partire dal primo luglio si libererà a parametro zero ed ha cominciato a guardarsi intorno. Le avances del Marsiglia sono state spente sul nascere dallo stesso calciatore mentre resta quanto mai vivo l’interesse mostrato da un altro club della Serie A. Parliamo dell’Inter, che rischia di perdere sia Edin Dzeko che Joaquin Correa.

Il bosniaco (in scadenza di contratto) e l’argentino sono finiti nel mirino del Fenerbahce che conta di strapparli entrambi ai nerazzurri. L’amministratore delegato Beppe Marotta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, non si opporrebbe alla loro partenza ed in questi giorni ha cominciato a muoversi per individuare dei sostituti all’altezza. La scelta è ricaduta proprio su Firmino, ritenuto l’elemento di qualità necessario da regalare a Simone Inzaghi. La strada, al momento, appare sgombra. Il Barcellona, infatti, lo stima ma non reputa il suo acquisto una priorità. Il Real Madrid, che oggi ha ufficializzato Jude Bellingham, appare invece orientato su altri profili. La Roma dal canto, come detto, vuole riportare a casa Scamacca. Marotta è pronto al blitz.