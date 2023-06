Calciomercato Roma, blitz Juventus: doppio sì alla cessione

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma potrebbe firmare con i bianconeri nelle prossime settimane e approdare in Serie A

La rivalità con la Juventus è una delle più antiche per la Roma che da sempre ha dato vita a grandi testa a testa con il club piemontese. Le sfide, però, non ci sono state solo sul campo di calcio, ma anche fuori giocata tra i dirigenti in giacca e cravatta. Nel mondo del calciomercato, infatti, le due squadre hanno cercato spesso di mettersi i bastoni tra le ruote, con affari e cessioni saltate o andate a buon fine non senza difficoltà.

Nella finestra estiva di calciomercato dello scorso anno, un grande giocatore è approdato dalla Juventus alla Roma. Si tratta di Paulo Dybala che ha lasciato i torinesi a zero e ha deciso di vestire la maglia giallorossa diventando un punto di riferimento per l’intero popolo romanista. I testa a testa tra le due squadre, però, sono destinati a continuare, con Davide Frattesi che è un calciatore conteso tra i due club che hanno messo gli occhi su di lui da tempo.

Il centrocampista del Sassuolo, infatti, si è fatto notare sia da Mourinho sia da Allegri che stanno pensando a lui per migliorare l alinea mediana. Il Sassuolo, però, è bottega cara e non ha intenzione di abbassare la valutazione del giocatore per cui Pinto vanta una clausola del 30% sulla futura rivendita.

Calciomercato Roma, la Juventus ha messo gli occhi su Odriozola

In vista delle prossime settimane, i due club hanno la stessa necessità ovvero migliorare la situazione sulla fascia destra delle proprie rose. Nel mirino delle due squadre c’è lo stesso giocatore, che in passato è interessato molto alla Roma che ha cercato di prenderlo.

Si tratta di Alvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid che ha vestito anche la maglia della Fiorentina. Come riportato da Gazzetta dello Sport, la Juventus è molto interessata a prenderlo visto l’addio di Cuadrado tra pochi giorni. Il giocatore sarebbe contento di tornare in Italia e un trasferimento ai bianconeri è visto di buon occhio. Il contratto dello spagnolo, poi, è in scadenza a giugno 2024 e Florentino Perez vorrebbe accelerare la sua cessione per guadagnare qualcosa prima di perderlo a zero.