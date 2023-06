Calciomercato Roma, doppio addio in Serie A: tesoretto Pinto

Il general manager della Roma può incassare dalla cessione di due giocatori in vista della prossima finestra estiva di calciomercato

Il calciomercato estivo si avvicina sempre di più con l’avanzare dei giorni. Manca poco alla fine di giugno e l’inizio ufficiale delle trattative si avvicina, con la Roma che deve muoversi prima del gong virtuale. Entro la fine di questo mese, infatti, i giallorossi devono incassare una trentina di milioni per non incorrere nelle penalizzazioni della Uefa, che segue da vicino i conti della società, che rischia di essere sanzionata.

Fondamentali sono le cessioni, con Pinto che deve riuscire a trovare la cifra cedendo quei giocatori che hanno più mercato o che non fanno parte del progetto di Mourinho. Il primo indiziato a lasciare la Capitale è Roger Ibanez, che ha molte richieste soprattutto in Inghilterra. Il Tottenham, infatti, vorrebbe prendere il brasiliano ex Atalanta, che nella rosa è l’unico che può garantire tale somma. Ci sarebbe stato anche Tammy Abraham, ma l’infortunio al ginocchio ha rovinato tutti i piani.

Oltre alle cessioni da fare entro la fine di giugno, ci sono anche quelle da preparare per la finestra ufficiale di calciomercato, in cui la Roma dovrà rinforzarsi per bene. Due nuovi innesti sono già arrivati in questi giorni e si tratta di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che ancora non è stato ufficializzato.

Calciomercato Roma, doppia cessione in Serie A

Gli esuberi in rosa sono diversi, così come quei giocatori che stanno rientrando ora dai prestiti che li hanno visti partire lo scorso anno. Oltre a tutti questi, poi, ci sono i famosi “bambini” di Mourinho, ovvero i giocatori della Primavera che hanno attirato l’attenzione di diversi club nel corso della stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport, due di questi ultimi sono Cristian Volpato e Filippo Missori. I due giocatori sono finiti nel mirino del Sassuolo con cui il general manager sta trattando per arrivare a una conclusione. Le due trattative sono slegate e non rientrano neanche nell’affare Frattesi per cui la Roma è sempre alla finestra, vista anche la clausola del 30% sulla futura rivendita inserita nell’accordo coi neroverdi.