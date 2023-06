Cessione choc, 20 milioni per Zalewski

L’esterno della Roma potrebbe lasciare la Capitale in vista della fine del mese, con il calciomercato estivo che è alle porte

La Roma si sta muovendo con largo anticipo in vista della finestra di calciomercato estiva che comincia tra due settimane. Con la fine di giugno, infatti, ci sarà il gong virtuale che segnerà l’inizio ufficiale delle trattative, tramite cui i giallorossi e le altre squadre potranno rinforzarsi. Due nuovi innesti sono già approdati nella Capitale, con uno che deve ancora essere ufficializzato, ma l’annuncio è a un passo.

Si tratta di Evan Ndicka, centrale difensivo francese che ha lasciato l’Eintracht Frankfurt a parametro zero. L’altro, che si è già presentato ai tifosi della Roma con un grande italiano è Houssem Aouar, centrocampista algerino ex Lione che ha deciso di non rinnovare. Nuova esperienza per entrambi che sono molto giovani, i due infatti devono compiere rispettivamente 24 e 25 anni. Nella lista degli acquisti, però, ci sono ancora alcuni nomi da prendere.

Importanti prima di effettuare altri acquisti, però, sono le cessioni con la società che deve incassare circa 30 milioni entro la fine di questo mese. Il giocatore più indiziato a lasciare Trigoria è Roger Ibanez, l’unico che può garantire tale cifra. Su di lui ci sono diverse squadre della Premier League che potrebbero prenderlo.

Calciomercato Roma, Pinto può sacrificare Zalewski

Su di lui c’è in pole position il Tottenham, che avrebbe intenzione di strapparlo ai giallorossi per inserirlo nel proprio scacchiere. Oltre al brasiliano, però, c’è anche un altro calciatore giallorosso che è destinato a lasciare la Roma: si tratta di Nicola Zalewski.

Come riporta La Repubblica, anche il polacco piace in Premier League e Pinto potrebbe accelerare la sua cessione per ricevere la maggior parte dei 30 milioni necessari. Per adesso il general manager ha fissato il prezzo a 20 milioni in modo da poter incassare il prima possibile la cifra per il talento di Tivoli. Il resto, poi, arriverebbe dagli esuberi e da tutti quei giocatori che stanno tornando dai prestiti alle rispettive squadre, che possono garantire una buona entrata.