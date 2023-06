Scippo alla Juve, Roma avvisata: incontro con l’agente

Calciomercato, nuovo scippo ai danni della Juventus da parte della Roma. La squadra giallorossa segue le evoluzioni imminenti in casa bianconera. C’è l’incontro con il procuratore.

Nuovo intreccio di calciomercato che coinvolge Roma e Juventus. Ecco le ultime sulle future manovre in casa bianconera, con Tiago Pinto che può tornare all’assalto per lo scippo a costo zero. Il manager portoghese, responsabile del calciomercato della Roma, è in queste ore a Londra per lavorare alla prossima stagione in casa giallorossa. Dopo aver messo a segno due colpi a parametro zero c’è una pista in scadenza di contratto che può riaccendersi in casa Juventus: occhio all’incontro con l’agente che potrà essere decisivo.

Intreccio in corsia tra Roma e Juventus, le manovre dei due club si focalizzano sulla fascia di destra. La squadra bianconera sembra pronta a fiondarsi sul baby giallorosso, Filippo Missori, ultimo dei giovani lanciati da José Mourinho in prima squadra. Al contempo c’è una pista a parametro zero che può tornare di stretta attualità in casa Roma, che pescherebbe ancora una volta dalla Juventus un calciatore in scadenza di contratto. Tiago Pinto ha già chiuso due colpi ‘gratis’ in entrata, il già ufficiale Houssem Aouar a centrocampo ed Evan Ndicka in difesa, sbarcato a Roma nei giorni scorsi. Un terzo colpo a costo zero può arrivare direttamente dalla Juventus per la corsia di destra di Mourinho.

Calciomercato Roma, Cuadrado può tornare di moda: la Juventus incontra l’agente

Riflettori accesi sul futuro di Juan Cuadrado, il laterale colombiano è stato accostato a più riprese alla Roma di Pinto e Mourinho. Il suo futuro è ancora enigmatico e la scadenza di contratto alla Juventus si fa sempre più vicina. Sul futuro del terzino è intervenuto il giornalista Mirko Di Natale, che ha parlato di Cuadrado ai microfoni della TV PLAY a calciomercato.it .

Il cronista ha così commentanto il futuro del terzino colombiano: “La Juventus voleva spalmargli per due anni il contratto, Cuadrado invece fece scattare il rinnovo automatico legato alle 40 presenze. La situazione sembrava essersi ammorbidita la situazione ma io dico è più no che si, manca l’ultimo contatto.” Contatto che sarà imminente: “La Juventus lo avrà con Lucci, che è il suo agente, so che parleranno anche di altri calciatori e probabilmente faranno un altro tentativo che sarebbe un annuale da 1.5 mln. Dovrebbe essere comunque bypassato da parte della Juventus, di conseguenza Cuadrado più fuori che dentro.“