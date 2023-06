È sempre Roma-Juventus: poker in corsia

Calciomercato, maxi intreccio tra Roma e Juventus in corsia. C’è il poker di nomi che si incrociano tra i due club in vista della sessione estiva: ecco tutti i dettagli

Quattro nomi in ballo per le corsie di Roma e Juventus. C’è l’ennesimo intreccio tra i bianconeri e la squadra giallorossa guidata da José Mourinho. Lo scorso anno la Roma pescò a parametro zero il rinforzo offensivo Paulo Dybala, dopo la scadenza di contratto con i bianconeri. Ora il nuovo intreccio coinvolge la corsia di destra dei due club italiani, e sono ben quattro i nomi sul tavolo delle due dirigenze.

Proprio il gol di Dybala, su calcio di rigore contro lo Spezia, ha permesso alla Roma di superare in classifica i bianconeri e conquistare la qualificazione in Europa League all’ultimo respiro. La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha chiuso la stagione in settima posizione, frutto anche della penalizzazione inflitta ai bianconeri dalla Giustizia sportiva, ed ora si sta muovendo per rinforzare la propria rosa. Entrambe le squadre sono a caccia di rinforzi sulla corsia di destra, in casa Roma potrebbe salutare definitivamente Rick Karsdorp, mentre Zeki Celik non ha convinto a pieno alla sua stagione d’esordio.

Calciomercato Roma, maxi intreccio in corsia con la Juventus: quattro nomi sul piatto

L’intreccio in corsia tra Roma e Juventus si moltiplica per quattro. In casa bianconera si sono accesi i radar sul giovane Missori, lanciato da Mourinho negli ultimi scampoli stagionali. Altri due nomi per la corsia di destra della Juve sono Emil Holm, dal retrocesso Spezia e Wilfried Singo dal Torino. Entrambi i calciatori accostati anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto, ma non finisce qui.

A descrivere le possibili manovre juventine sulla corsia è l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, che oltre a fare i tre nomi per la fascia bianconera fornisce importanti aggiornamenti sul futuro di Juan Cuadrado. Il laterale colombiano è uscito allo scoperto dal ritiro della nazionale, auspicando di restare alla Juve. Ma, secondo il quotidiano, il rinnovo contrattuale potrebbe non arrivare. Ecco perchè il terzino sudamericano potrebbe finire in scadenza e tornare un nome di moda per la corsia destra della Roma.