Dalla Juve alla Roma, appuntamento decisivo per il colpo a zero

Si accende il calciomercato estivo in Serie A e non mancano intrecci tra la Roma e la Juventus. Annuncio ufficiale e appuntamento decisivo per il futuro del calciatore in scadenza

Lo scorso anno Tiago Pinto prelevò a parametro zero Paulo Dybala, in scadenza di contratto dal club bianconero. L’attaccante argentino è stato assoluto protagonista stagionale in casa giallorossa, suo l’ultimo gol in campionato che ha permesso alla Roma di scavalcare in classifica proprio la Juventus di Massimiliano Allegri. Un altro calciatore in scadenza di contratto è stato accostato alla lista dei desideri di Tiago Pinto in vista della prossima stagione. Ora è uscito allo scoperto sul rinnovo e futuro direttamente dal ritiro della nazionale.

La Roma potrebbe affondare per un nuovo colpo a zero dalla Juventus. Tiago Pinto ha bruciato l’ampia concorrenza nelle scorse ore e piazzato il secondo colpo ‘gratis’ per il club giallorosso. Dopo l’ingaggio a centrocampo di Houssem Aouar, ufficializzato domenica dalla Roma, nelle scorse ore è sbarcato nella capitale Evan Ndicka. Anche il difensore francese arriva alla corte di José Mourinho a parametro zero dai tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Piazzati i primi due rinforzi per il prossimo anno, Tiago Pinto continua a lavorare su diversi profili ancora in scadenza di contratto.

Calciomercato, intreccio a zero Roma – Juventus: Cuadrado allo scoperto sul rinnovo

Riflettori puntati sul futuro di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la Juventus. Il laterale colombiano è stato accostato nelle scorse settimane ad un passaggio a zero alla Roma, soprattutto in caso di uscita di Rick Karsdorp. Il calciatore classe ’88 ha parlato dell’ipotesi di rinnovo direttamente dal ritiro della Colombia.

Ecco le parole del laterale bianconero, riportate dal sito Colombia.as.com: “Sono sereno e felice alla Juve. Mi hanno fatto una proposta, ma non ci penso, ho detto loro che parleremo dopo la Selezione.” Il terzino rimanda i discorsi sul possibile rinnovo dopo gli appuntamenti in Nazionale, mentre la data del 30 giugno si avvicina e di conseguenza la sua scadenza di contratto. Il colombiano aggiunge sul proprio futuro: “Mi sento a casa e speriamo di raggiungere un buon accordo per continuare.“