Calciomercato Roma, frenata Scamacca e doppia opzione per Pinto

Calciomercato Roma, frenata Scamacca: c’è una doppia opzione per Pinto sulla prima linea in caso di mancato arrivo dell’attaccante del West Ham

Ma se la Roma non riuscisse a prendere Scamacca, quali sarebbero le alternative per il ruolo di attaccante? Perché un attaccante alla Roma serve, soprattutto perché Abraham si è fatto male. E allora quel buco dovrà essere coperto. Insomma, un innesto senza stare qui a girarci troppo intorno ci sarà.

L’obiettivo principale è quello di riportare in Italia l’attaccante che il West Ham ha preso lo scorso anno dal Sassuolo, anche se al momento è braccio di ferro sulla formula dell’operazione, visto che i londinesi non hanno nessuna intenzione, per ora, di cederlo in prestito. Sarà una trattativa nella quale servirà molta pazienza e serviranno tutte le doti di Pinto per riuscirci. In ogni caso, comunque, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, alcune alternative sono pronte.

Calciomercato Roma, Nzola e Morata lontani

Si è raffreddata nell’ultimo periodo la pista che porta a Nzola dello Spezia nonostante le dichiarazioni del direttore sportivo dei liguri che sono scesi in B dopo lo spareggio contro il Verona. Potrebbe tornare calda, ma per ora non sembra essere il vero obiettivo giallorosso.

Mentre praticamente si è chiusa la pista Morata che dopo il rinnovo con l’Atletico Madrid sembrava potesse partire in prestito. Ma niente, i Colchoneros non sembrano proprio intenzionati a cederlo in questo modo e poi, inoltre, c’era il nodo dell’ingaggio attorno all’attaccante spagnolo. Guadagnata tanto l’ex Juventus, una cifra che la Roma non sembra intenzionata a investire. A conti fatti quindi di alternative concrete non ce ne stanno per ora: le forze sono tutte verso Scamacca che ormai è l’obiettivo principe. Ma come detto prima serve molta pazienza.