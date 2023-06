Roma, UFFICIALE: arriva lo stop per i tifosi

Annuncio ufficiale in casa Roma, arriva lo stop per i tifosi giallorossi. Il club lo ha appena comunicato, cambiano le tempistiche: ecco tutti i dettagli

Sono giornate intense in casa Roma in vista della prossima stagione. Tiago Pinto è in missione a Londra, dove ieri ha incontrato José Mourinho a pranzo, e dalla capitale inglese si attendono novità di calciomercato in casa giallorossa. Sia in entrata che in uscita le manovre del dirigente portoghese si fanno sempre più calde in queste ore, catalizzando le attenzioni dei tifosi romanisti. Proprio ai tifosi si rivolge la squadra giallorossa in queste ore, comunicando lo stop ufficiale.

Anche in questa stagione lo stadio Olimpico ha fatto registrare il sold out in ogni incontro dei giallorossi in casa. La passione dei tifosi della Roma ha accompagnato la squadra allenata da José Mourinho fino all’ultimo minuto stagionale, facendo registrare numeri da urlo al botteghino. Dopo la vittoria di misura contro lo Spezia il tecnico portoghese ha fatto un giro di campo emozionante, raccogliendo l’abbraccio dei tifosi giallorossi e confermando la propria volontà di restare. La Roma da canto suo ha deciso di aprire per prima in Serie A la nuova campagna abbonamenti.

Abbonamenti Roma 2023-24, annuncio ufficiale: stop alla vendita di nuove tessere

Il tifo giallorosso ha risposto con entusiasmo alla campagna abbonamenti per la stagione 2023-24. Numeri da capogiro quelli fatti registrare dalla tifoseria romanista. Ad oltre due mesi dall’inizio del nuovo campionato sono già 40 mila le tessere staccate per il prossimo anno.

Proprio in questi minuti la Roma ha comunicato ufficialmente che ci sarà lo stop ai nuovi abbonamenti. A partire dall’inizio della prossima settimana infatti non sarà più possibile sottoscrivere nuove tessere per seguire la squadra giallorossa in tutte le partite casalinghe della prossima stagione. Nel farttempo per gli abbonati è partita anche la campagna di sottoscrizione per le gare di Coppa, che comprende le tre sfide interne del girone di Europa League e la prima sfida di Coppa Italia.