Spunta la pista in Ligue 1: alla Roma servono 35 milioni

Spunta la pista in Ligue 1 per la Roma: ma servono intanto 35 milioni di euro e battere inoltre la concorrenza di un club di Serie A. Ecco le ultime

Un nome nuovo per la Roma. Un centrocampista che col suo club non ha fatto sicuramente una stagione da ricordare. E senza coppe europee, a meno che non siano clamorosi ribaltoni in Ligue 1, un addio appare probabile. Anche se servono, secondo quanto riportato da RMC Sport, almeno 35 milioni di euro.

Sì, è questa la somma che si aspetta a quanto pare il Monaco per cedere Fofana, centrocampista classe 1999 e vice campione del Mondo con la Francia in Qatar. Un elemento dalle indubbie qualità fisiche e tecniche che ha ancora due anni di contratto con i monegaschi. Che quindi non accetteranno offerte al ribasso. Sembra una pista difficile, ovviamente, anche perché oltre il prezzo del cartellino (che più o meno è quello di Frattesi) ci sarebbe da battere una concorrenza bella importante.

Spunta la pista in Ligue 1, per Fofana c’è anche l’Inter

E questa concorrenza, principalmente, è rappresentata dalla presenza dell’Inter sul giocatore. A quanto pare infatti anche i nerazzurri hanno messo gli occhi addosso al centrocampista e lo ha fatto anche il West Ham, che è alla ricerca di un sostituto di Declan Rice, in procinto di lasciare il club.

Insomma, Pinto non guarda solo ai parametri zero ma è attento a tutte quelle che sono le situazioni che si potrebbero creare in questa sessione di mercato. Di certo Fofana, per qualità ma anche per la carta d’identità ancora fresca, potrebbe essere un buon innesto per Mou in mezzo al campo. Uno di quelli che possono fare la differenza e che possono alzare il livello tecnico della squadra giallorossa. Ma al momento, come sappiamo, serve prima vendere. Per le altre operazioni se ne parlerà a luglio. Nel frattempo la notizia di oggi, senza dubbio, è il rinnovo di Smalling.