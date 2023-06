Calciomercato Roma, accordo trovato e firma triennale in arrivo. Ecco il quarto “colpo” di Pinto dopo Aouar, Ndicka e Smalling. Tutto fatto.

Due colpi in entrata già piazzati. Uno ufficiale, quello di Aouar, uno che verrà ufficializzato la prossima settimana, quello di Ndicka. Di ufficiale, però, ieri, è arrivato un altro colpo: il rinnovo di Smalling che ha firmato un contratto fino al 2025. La Roma è riuscita nel proprio intento, quello di trattenere il giocatore che era entrato nel mirino dell’Inter nei mesi scorsi. Pinto ha fatto uno sforzo economico e così ha fatto felice anche Mourinho.

Un Mourinho, inoltre, che in tempi non sospetti ha chiesto anche un altro rinnovo, sicuramente importante per la Roma, vale a dire quello di El Shaarawy. L’esterno, quando chiamato in causa, ha sempre risposto presente. Serviva però un passo indietro, da parte sua, sullo stipendio per aver il rinnovo del contratto in scadenza alla fine del mese. E questo passo indietro, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe arrivato.

Calciomercato Roma, triennale per El Shaarawy

Sì, il Faraone, avrebbe accettato a quanto pare la riduzione dell’ingaggio e per lui è pronto un triennale che lo lega praticamente a vita alla Roma. L’ex Milan quindi ha deciso di andare incontro sotto questo aspetto a quelle che sono state le richieste del club, sta troppo bene nella Capitale ElSha, e sa bene che può ancora dare tanto a Mou. Che anche in questo caso, ovviamente, può ritenersi soddisfatto.

Insomma, tutti gli incastri stanno andando al posto giusto. Anche se adesso Pinto deve vendere qualcosa per forza di cose e lo deve fare entro il prossimo 30 giugno. Il maggiori indiziato a lasciare la Roma in questo momento è Ibanez, anche se nelle ultime ore è caldo sotto questo aspetto anche il nome di Zalewski, che ha estimatori in Premier League e che per necessità potrebbe salutare Trigoria. Un peccato, ovviamente, ma ai conti non si comanda, purtroppo.