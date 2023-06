Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: scaricato dai rossoneri

Pinto deve incassare la decisione della squadra che ha deciso di non prendere più il giocatore della Roma nel prossimo calciomercato

Il calciomercato della Roma si è infiammato con le temperature che si sono fatte più roventi che mai. Tutti gli occhi dei tifosi sono puntati su Tiago Pinto e sui movimenti che vorrebbe effettuare in attacco, con l’infortunio di Tammy Abraham che ha rovinato tutti i piani. L’attaccante inglese dovrà restare fuori per circa 9 mesi e questo è un problema molto grande solo per le gerarchie di José Mourinho.

Oltre a questo, però, la rottura del crociato del ginocchio sinistro del numero 9 ha messo il bastone tra le ruote anche al general manager. Fondamentali per la prossima finestra di calciomercato per la Roma sono le cessioni, visto che la Uefa segue da vicino i conti della società. Il settlement agreement firmato per non incorrere in penalizzazioni potrebbe essere una spina nel fianco, visto che servono 30 milioni entro due settimane.

Proprio per questo motivo, la cessione di Tammy Abraham avrebbe fatto più che comodo ai giallorossi, che dal suo addio avrebbero incassato almeno una trentina di milioni. Ora però è tutto da rifare e Pinto deve trovare modi alternativi per trovare questi soldi. Una grande mano al general manager potrebbero darla tutti gli esuberi presenti in rosa.

Calciomercato Roma, il Bournemouth ci ripensa su Vina

Oltre a loro, ci sono tutti quei giocatori ceduti in prestito lo scorso anno che sono pronti a tornare. Alcuni di questi, però, hanno attirato l’attenzione e uno è Matias Vina, approdato per sostituire Spinazzola, senza mai rispettare le aspettative di tutti coloro che vedevano in lui un ottimo esterno sinistro.

L’uruguaiano era nel mirino del Bournemouth, con cui ha giocato a titolo temporaneo negli ultimi mesi. Proprio i rossoneri hanno deciso di puntare un altro calciatore. Come riporta Raimondo De Magistris, gli inglesi hanno messo nel mirino Milos Kerkes, terzino dell’AZ Alkmaar. L’ex Milan, però, è da tempo in trattativa con il Benfica che vorrebbe prenderlo per riempire la voragine lasciata dalla partenza di Alejandro Grimaldo.