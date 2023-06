Calciomercato Roma, rivoluzione e addio: resta in Serie A. Il futuro sembra ormai segnato da tempo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante le vicende da affrontare per Tiago Pinto e colleghi nelle prossime settimane, in vista di un terzo campionato con Mourinho circa il quale, almeno la piazza, nutre importanti ed elevate aspettative. Lo stesso tecnico, ad oggi molto più vicino ad una permanenza rispetto a quanto si potesse pensare fino ad un mese fa, ha lasciato intendere di voler proseguire il proprio percorso all’ombra del Colosseo, a patto che venissero garantite lui le condizioni giuste per poter lavorare nel migliore dei modi.

L’anelito ad un ‘di più’ e l’allusione ad una stanchezza legata al dover svolgere mansioni non solo di campo nel corso di questo biennio capitolino lasciano intendere come il portoghese si auspichi e attenda importanti cambiamenti nel corso di questa estate, al fine di tutelare maggiormente la propria posizione e di poter essere posto in condizioni lavorative ancora più degne e importanti. Non sarà certamente compito semplice, soprattutto alla luce delle diverse valutazioni che ai piani alti di Trigoria andranno condotti su plurimi fronti, in un lasso temporale non esiguo ma che, comunque, impone a chi di competenza una certa fretta.

Calciomercato Roma, addio Karsdorp: può restare in Serie A

Come noto, restano numerose le vicende in lizza al taccuino di Pinto, a partire da una situazione legata alle uscite che risulta ad oggi fondamentale ai fini del rispetto delle ormai note vicende del Fair Play Finanziario che impongono a Pinto e colleghi di concretizzare circa 30 milioni di euro di plusvalenze entro fine giugno.

A ciò potrebbe corrispondere qualche sacrificio importante di elementi nobili della rosa, unitamente però all’allontanamento di chi non faccia ormai parte del progetto da non poco tempo. Sia da nomi altisonanti che dalla somma degli eventuali introiti degli esuberi, Pinto potrebbe infatti ricavare la giusta linfa economica. Alla voce dei partenti, si segnala da qualche tempo Rick Karsdorp, al centro di valutazioni relative a quelle corsie romaniste che potrebbero andare incontro a importanti modifiche.

Come raccontatovi, l’ex Feyenoord è recentamente finito nel mirino anche della Premier League, ma sul suo futuro si è espresso anche Enrico Camelio ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. In diretta, il su citato ha infatti ribadito come l’olandese sia in uscita e, soprattutto, come non sia da escludere la possibilità di vederlo restare in Serie A, dove si registra l’interesse del Bologna.