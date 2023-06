Dalla Lazio alla Roma: rinnovo saltato e bagarre

La Roma ha ufficializzato Aouar ma proverà a prendere anche un altro centrocampista. Riflettori puntati su un talento della Serie A.

Sono giorni frenetici in casa Roma. Il club, infatti, è alla costante ricerca di nuovi innesti da regalare quanto prima a José Mourinho tesi a rendere ancora più competitiva la rosa a sua disposizione. I riflettori sono puntati su Gianluca Scamacca con Tiago Pinto che, al tempo stesso, continua a battere anche altre piste.

Dopo la partenza di Mady Camara e di Georginio Wijnaldum (rientrati rispettivamente all’Olympiakos e al Paris Saint Germain), ad esempio, il centrocampo è rimasto sguarnito. Un primo rinforzo di grande qualità, ovvero Houssem Aouar è stato ufficializzato, ma non basterà per soddisfare il mister originario di Setubal. In canna, quindi, c’è almeno un altro acquisto: diversi i profili tagliati dal direttore generale, iscrittosi alla corsa per arrivare a Davide Frattesi.

Il classe 1999, autore di 7 gol in 36 apparizioni in campionato, intende lasciare il Sassuolo e di recente ha spiegato di voler rimanere in Italia. I contatti con i neroverdi sono scattati ma la forte concorrenza dell’Inter ha obbligato il manager a preparare degli eventuali piani B da seguire nel caso in cui Frattesi divenisse un sogno irrealizzabile. I riflettori, in particolare, sono stati puntati su Nico Dominguez impegnato in una complicata trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Roma, Dominguez torna nel mirino

Le parti, al momento, sono quanto mai distanti. La causa è da ricercare nel fatto che l’argentino vorrebbe portare il suo attuale stipendio da 750 mila euro a quota 2 milioni netti all’anno. Una richiesta ritenuta eccessiva dalla dirigenza felsinea, disposta ad arrivare ad un massimo di 1.5. Le interlocuzioni proseguiranno ma il divorzio diventa un’opzione sempre più concreta ogni giorno che passa.

La Roma, come detto, è molto interessata a Dominguez, cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Thiago Motta e valutato intorno ai 20 milioni. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Resto del Carlino’, non è da escludere che nell’affare possa rientrare Edoardo Bove: un profilo molto ambito dai rossoblù. Se ne riparlerà presto, al ritorno in Italia di Pinto. Adesso, per il direttore generale, l’unica priorità consiste nel definire il passaggio in giallorosso di Gianluca Scamacca. Poi si penserà a Dominguez, finito nel mirino pure della Lazio. Il derby di mercato sta per entrare nel vivo.