Calciomercato Roma, doppietta ‘gratis’ in attacco: risposta immediata

Calciomercato Roma, intermediari al lavoro e doppia proposta a costo zero in attacco. La risposta dei giallorossi è stata immediata.

Sono giornate decisive quelle che portano Tiago Pinto all’apertura ufficiale del calciomercato estivo. In queste settimane il manager portoghese è ancora una volta tra i profili più attivi della Serie A, sia in entrata che in uscita. L’ex Benfica ha già messo le mani su un doppio rinforzo a costo zero per il prossimo anno e ora si concentra sulle cessioni e su possibili innesti in attacco per José Mourinho.

Tammy Abraham ha sconvolto le possibili manovre di mercato in casa Roma. Da un lato Pinto ha visto sfumare ogni possibilità di fare cassa col proprio numero 9, che sembrava vicino al ritorno in Premier League. Dall’altro lato per il portoghese è diventato fondamentale trovare un rinforzo in attacco per sopperire alla mancanza del proprio terminale offensivo. La pista più calda è in Inghilterra e punta al West Ham alla formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi. Il lungo infortunio in cui è incappatoha sconvolto le possibili manovre di mercato in casa Roma. Da un lato Pinto ha visto sfumare ogni possibilità di fare cassa col proprio numero 9, che sembrava vicino al ritorno in. Dall’altro lato per il portoghese è diventato fondamentale trovare un rinforzo in attacco per sopperire alla mancanza del proprio terminale offensivo. La pista più calda è in Inghilterra e punta al ritorno di Gianluca Scamacca . Pista in salita dopo il no delalla formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi.

Calciomercato Roma, offerti Moussa Dembele e Mariano Diaz in attacco

Frenata Scamacca dopo il no del club londinese alla formula di trasferimento. Il West Ham avrebbe intenzione di chiudere con l’inserimento dell’obbligo di ricatto per la Roma nei confronti dell’ex Sassuolo. Sullo sfondo resta la suggestione Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, sena dimenticare Wilfried Zaha a parametro zero.

Sempre a parametro zero nelle scorse ore sono stati proposti due attaccanti alla squadra giallorossa. Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna del ‘Messaggero’, gli intermediari avrebbero proposto Moussa Dembelè e Mariano Diaz alla Roma. Per ora la risposta è stata negativa e vede i due profili in stand-by nelle manovre di Tiago Pinto. Il portoghese sembra pronto a tuffarsi su altri profili per regalare rinforzi offensivi a mister José Mourinho.