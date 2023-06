Calciomercato Roma, testa a testa in Serie A: parte con la clausola

Tiago Pinto sta preparando la cessione di uno degli esuberi presenti nella rosa della Roma in vista della prossima finestra di calciomercato

Manca poco all’inizio dell’estate e all’arrivo della stagione calda dell’anno. Con essa, però, non c’è solo mare e sole per tutti gli appassionati di calcio che aspettano solo l’inizio delle trattative. Tra pochi giorni, infatti, comincia il calciomercato che permetterà alla Roma e alle altre squadre di questo continente di rinforzare le proprie rose in vista della prossima annata. In questa stagione sono emerse diverse lacune e Tiago Pinto vorrebbe andare a colmarle con acquisti mirati.

Per farlo ha già preso i primi due giocatori, con uno ufficializzato e uno a un passo dalle foto di rito. Si tratta di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che arrivano per mettere una pezza a centrocampo e alla difesa della Roma. Per continuare a muovere passi in questo terreno impervio che è il calciomercato, Pinto deve cedere qualche giocatore e alleggerire le casse romaniste. Sulla società, infatti, c’è l’ombra della Uefa con cui ha firmato il settlement agreement, per evitare penalizzazioni.

Questo vuole che la Roma dia un taglio sia al monte ingaggi, sia che le spese non superino le entrate. Per questo motivo, in vista delle prossime settimane sarà fondamentale vendere e farlo bene, anche perché entro il 30 giugno è necessario trovare circa 30 milioni. Una cifra importante che può arrivare solo dalla cessione di un titolare.

Calciomercato Roma, lo vogliono in Serie A: mini tesoretto Pinto

Dopo di che, si potrà pensare a cedere anche tutti gli esuberi presenti in rosa e, soprattutto, quei giocatori che tornano dai prestiti in questa stagione. Sono tanti i nomi che hanno cercato di rivalutarsi all’estero negli ultimi mesi e la lista di rientri e parecchio lunga. Da questi si può ricavare un piccolo tesoretto se si lavora bene.

Uno di questi è Gonzalo Villar, che ha vestito la maglia della Sampdoria e del Getafe. Come riporta il Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sono Genoa e Cagliari, ma le due neopromosse sarebbero intenzionate anche a fare sul serio. I due club, infatti, sarebbero disposti a prendere lo spagnolo in prestito con obbligo di riscatto per far felice Pinto, che si libererebbe del suo ingaggio. Il costo del cartellino, però, sarebbe piuttosto basso: circa 3.5 milioni che il general manager comunque può aggiungere al salvadanaio.