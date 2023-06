Calciomercato Roma, vuole solo Mourinho: 10 milioni in Serie B

L’allenatore della Roma ha convinto un altro obiettivo di calciomercato ad approdare in giallorosso nella prossima finestra estiva

I motori sono più che caldi e pronti rombare tra pochi giorni, con il calciomercato che parte alla fine di questo mese. Tutti i club si sono preparati per affrontare al meglio la finestra estiva di trattative, con l’obiettivo di superare le concorrenti e far mangiare la polvere a qualcuno. La Roma è partita già prima della bandiera a scacchi perché in questi giorni ha ufficializzato un giocatore e ne ha un altro in pugno.

Si tratta di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Il primo è stato già ufficializzato e ha salutato i suoi nuovi tifosi con un buon italiano, che dimostra la professionalità di un calciatore del 1998. La sua avventura al Lione era finita e l’algerino aveva deciso di non rinnovare il contratto. Così Pinto si è fiondato su di lui come un vero rapace andando a concludere il quinto affare a parametro zero in due anni.

Con Ndicka, difensore centrale classe 1999, è stato raggiunto l’accordo sempre per l’approdo in giallorosso a parametro zero. Per l’ex Eintracht Frankfurt, però, ci sono delle complicazioni che non gli hanno permesso di essere ufficializzato. Manca un solo passo, però perché il ventitreenne diventi un nuovo calciatore della Roma, che sta cercando anche un altro centrale di difesa in questi giorni, vista la probabile partenza di Roger Ibanez.

Calciomercato Roma, la strategia di Pinto per prendere Llorente

Si tratta di Diego Llorente, approdato in Serie A a gennaio come rinforzo del reparto difensivo della Roma. Lo spagnolo era approdato a titolo temporaneo da Leeds, che lo considera tutt’ora una riserva nonostante le grandi qualità dimostrate negli ultimi mesi in giallorosso.

Il suo riscatto era stato fissato a 18 milioni, ma Tiago Pinto non ha alcuna intenzione di pagare quella cifra al club inglese. Per questo motivo, la strategia per riportare lo spagnolo a Trigoria è una sola: il colloquio costruttivo con il club inglese. Come riporta il Corriere dello Sport, per prenderlo il general manager della Roma ha pronta un altro prestito a base annuale, ma con il riscatto fissato a meno di 10 milioni. Il club che dalla prossima stagione giocherà in Championship, la Serie B inglese, non può chiedere una cifra troppo alta. L’alternativa sarebbe quella di inserire l’obbligo di riscatto, ma a determinate condizioni sia personali che di squadra. Mourinho ha già allenato Llorene 10 anni fa, quando lo ha fatto esordire con il Real Madrid, e ora i due non hanno voglia di riperdersi.