Cena coi Friedkin a Trigoria: arrivano i soldi per il colpaccio

Roma, Friedkin a caccia del tesoretto a Trigoria. C’è stata la cena con la proprietà statunitense che accelera per trovare i soldi per il colpaccio in casa giallorossa

Sono giornate decisive per il futuro della Roma. Tiago Pinto e José Mourinho lavorano alla squadra del futuro, nei giorni scorsi c’è stato un incontro a Londra per la coppia portoghese. La proprietà statunitense invece è a Trigoria, dove ieri si è svolta una cena importante per gli equilibri finanziari futuri del club giallorosso.

Inizia a prendere forma la Roma della prossima stagione, la terza sulla panchina giallorossa per José Mourinho. Lo Special One è tornato in Inghilterra per le vacanze estive ed ha incontrato Tiago Pinto, in missione di mercato nella capitale inglese. Il dirigente portoghese ha già messo a segno due colpi a parametro zero, ed ora lavora sul fronte delle cessioni oltre a cercare nuove occasioni in entrata. Su un binario parallelo lavora anche la famiglia Friedkin, che nelle scorse ore ha organizzato un appuntamento a Trigoria. Ieri c'è stata una cena con dieci potenziali finanziatori per la proprietà statunitense, ecco tutti i dettagli.

Roma, Friedkin a caccia di nuovi sponsor: c’è la cena a Trigoria con i texani

La presidenza giallorossa ha organizzato una cena a Trigoria ieri sera. L’obiettivo della proprietà Friedkin è quello di immettere nuova potenza economica nelle casse del club giallorosso. A svelare quanto accaduto ieri nel centro sportivo della Roma ci ha pensato l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’.

Come evidenziato dal quotidiano sportivo Dan Friedkin ha aperto le porte di Trigoria a dieci potenziali investitori a stelle e strisce. L’obiettivo della presidenza statunitense è quello di trovare nuovi sponsor per la Roma. Friedkin ha così deciso di organizzare un meeting proprio nel cuore sportivo della squadra giallorossa ed a Trigoria ieri c’è stata una cena con i dieci potenziali nuovi finanziatori. Nuove entrate dal fronte del marketing che potrebbero concedere il respiro economico necessario a piazzare il colpaccio in entrata per la squadra giallorossa.