Tesoretto esuberi: 60 milioni per la Roma | ASRL

Tiago Pinto è a caccia del tesoretto in uscita per le casse economiche della Roma. Missione da 60 milioni di euro per il dirigente portoghese: ecco la lista

Inizia a prendere corpo la Roma del futuro. Tiago Pinto ha già messo a segno due colpi in entrata a parametro zero ed ora lavora anche sul fronte delle cessioni. Il portoghese deve accelerare per totalizzare un tesoretto in uscita nel rispetto dei parametri economici del settlement agreement sottoscritto con la UEFA. Corsa contro il tempo per il manager della Roma: ecco il punto sul fronte degli esuberi e la missione tesoretto di Pinto.

Nei giorni scorsi Tiago Pinto è volato a Londra, dove ha incontrato anche José Mourinho, per lavorare al calciomercato dei giallorossi. In entrata la pista che porta al ritorno di Gianluca Scamacca si è raffredata dopo il primo no del West Ham alla formula del prestito con diritto di riscatto. All’ordine del giorno per Tiago Pinto c’è anche il nodo delle cessioni, la missione è incassare 30 milioni di euro entro la fine del mese di giugno. L’addio a Roger Ibanez, tra i primi indiziati verso la cessione, sembra più lontano mentre sono in tanti gli esuberi che potrebbero lasciare definitivamente Trigoria. Si parte da Justin Kluivert e Carles Perez, attaccanti di rientro dal prestito in Liga. Per l’olandese Pinto si aspetta di incassare 10 milioni di euro, per l’ex Barcellona almeno 8.

Calciomercato Roma, il punto sulle cessioni: Pinto a caccia del tesoretto

Altro esubero offensivo è Shomurodov, reduce dal prestito con lo Spezia, l’uzbeko può salutare la Roma in caso di offerte tra i 10 ed i 12 milioni di euro. A centrocampo l’indiziato all’addio definitivo è Gonzalo Villar, per lui si attendono offerte tra i 3 ed i 4 milioni. Poi c’è il nodo corsie laterali.

A destra restano in uscita Rick Karsdorp e Bryan Reynolds. Per ciascuno dei due si attendono offerte da 7 milioni di euro. Sulla corsia opposta può salutare definitivamente Matias Vina, reduce dal prestito con il Bournemouth in Premier. Tiago Pinto non guarda solo in Europa per piazzare gli esuberi, si cercano acquirenti anche fuori dal Vecchio Continente per le casse del club giallorosso.

DANIELE TRECCA