Zaniolo in Serie A ma non alla Juventus: doppia risposta lampo

Calciomercato Roma, le voci sul futuro di Zaniolo continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità. Ecco l’ultima svolta a sorpresa.

Da poco iniziata ufficialmente, la sessione estiva di calciomercato sta già regalando interessanti colpi di scena. Tra i club più attivi figura la Roma, che sia sul fronte entrate che su quello uscite è molto attiva per puntellare l’organico con un occhio però rivolto al bilancio.

Dopo aver perfezionato la cessione di Tahirovic, i giallorossi puntano a definire in tempi relativamente brevi anche l’affare Kluivert. Come riferito da asromalive.it, i contatti per il trasferimento dell’olandese al Bournemouth procedono spediti, con i due club che ragionano sulla base di un’operazione da circa 11-12 milioni di euro. La Roma potrebbe però incamerare altri soldi anche dalla possibile cessione di Zaniolo, sul quale vanta ancora una percentuale sulla futura rivendita. Negli ultimi giorni hanno ripreso quota le voci riguardanti un possibile addio di Zaniolo al Galatasaray, con la Juve data in prima linea per il suo acquisto.

Calciomercato Roma, anche la Fiorentina su Zaniolo: avviso alla Juventus

In realtà il rebus è ancora tutto da sciogliere e la Juve al momento non ha ancora affondato il colpo. I bianconeri, infatti, dopo aver ufficializzato l’addio di Kulusevski al Tottenham, sperano di definire in tempi brevi anche il ritorno di Milik per poi dirottare le attenzioni su un nuovo centrocampista (aspettando la risposta di Rabiot all’offerta di rinnovo) e su diversi profili per le corsie laterali. Quello di Zaniolo, per adesso, non è un nome caldo per la Juve.

Secondo quanto riferito da Enrico Camelio di Radio Radio, però, la soluzione sarebbe ancora più complessa. Anche la Fiorentina, infatti, ha provato a capire eventuali margini di manovra per capire la fattibilità dell’operazione. Ci sarebbero stati contatti importanti tra le parti a cui, però, non ha fatto seguito uno sbocco concreto. Lo scoglio economico, arginabile eventualmente con l’inserimento di qualche contropartita tecnica, non sarebbe stato quello più arduo.

Zaniolo, infatti, vorrebbe giocare la Champions: in Italia tra i club che non disputeranno la massima competizione continentale accetterebbe solo la corte della Juve che, però, al momento ha altre priorità. La pista Zaniolo-Juve non si è ancora scaldata in maniera importante. Il Galatasaray vuole capitalizzare dalla sua cessione e non ha alcuna intenzione di svendere un calciatore per il quale ha dovuto comunque avallare un esoso investimento solo qualche mese fa. Bocciata qualsiasi ipotesi di prestito: i giallorossi di Istanbul ragionerebbero solo su un’eventuale cessione a titolo definitivo, chiedendo il pagamento della clausola da circa 35 milioni di euro.