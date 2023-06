Calciomercato Roma, accordo totale ma vogliono il sostituto

La Roma ha raggiunto l’intesa con il giocatore in vista del prossimo calciomercato estivo, ma il club non ha intenzione di farlo partire

Il caldo avanza, le giornate continuano ad allungarsi e il solstizio d’estate si avvicina. È tutto pronto per l’arrivo ufficiale della bella stagione, così come per l’inizio del calciomercato che tra poco infiammerà i mesi di luglio e agosto. La Roma si è mossa già in anticipo e come i primi caldi di giugno, ha riscaldato l’atmosfera ufficializzando l’arrivo di un nuovo calciatore, mentre per il secondo c’è ancora del tempo da aspettare.

Dopo l’arrivo di Houssem Aouar, che si è presentato con un grande italiano ai suoi nuovi tifosi, questi stanno aspettando Evan Ndicka, con cui ormai è stato raggiunto l’accordo. Nella lista di Tiago Pinto le cose da fare sono tante, ma al primo poto ce n’è una cerchiata in rosso soprattutto dopo le ultime settimane. Con un’urgenza piuttosto importante, il general manager deve trovare un attaccante centrale da inserire in squadra.

Già l’andamento della stagione aveva dimostrato come servisse una punta per poter sostituire Tammy Abraham e Andrea Belotti, che hanno segnato solo 8 gol in totale in Serie A. Questi, poi, portano tutti la firma dell’inglese che nell’ultima giornata contro lo spezia si è infortunato al ginocchio sinistro.

Calciomercato Roma, pongono le condizioni all’addio

Il numero 9 giallorosso ha subito la rottura del legamento crociato sinistro, che lo farà stare fuori fino all’inizio del 2024. Per questo m0tivo Tiago Pinto deve trovare un sostituto con urgenza e i nomi nel mirino sono diversi con Morata, Icardi e Scamacca quelli più caldi.

Proprio quest’ultimo è il giocatore più vicino al club, avendo vestito la maglia giallorossa nelle Giovanili del club. Dopo tanti anni lontano dalla sua città Gianluca ha deciso di tornare e, come riporta Football Insider, ha l’accordo totale con la Roma. Il West Ham, che detiene il cartellino, non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire prima di aver trovato un sostituto. I londinesi non vogliono lasciare la casella vuota per poi dover trovare il giocatore adatto col rischio di avere un buco nella rosa. Per questo, vogliono prima trovare una attaccante per poi lasciar partite scamacca.