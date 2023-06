Calciomercato Roma, addio da 80 milioni: prendono Frattesi

La Roma è alle prese con un dilemma di mercato: agire e prendere un nuovo innesto o alzare bandiera bianca ed ottenere risorse preziose?

Si è messa al lavoro la Roma, al fine di accontentare le richieste di José Mourinho. I primi colpi messi a segno a parametro zero hanno consentito di aumentare la qualità complessiva della rosa e rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. All’orizzonte, poi, ce ne sono altri: nel mirino, in particolare, c’è Davide Frattesi seguito pure dall’Inter.

Il centrocampista è intenzionato a lasciare il Sassuolo così da mettersi alla prova in contesti più competitivi. Il classe 1999, autore di 7 gol in 36 apparizioni complessive, nelle scorse ore ha trovato l’accordo definitivo con i nerazzurri ed ora attende soltanto il via libera da parte della dirigenza neroverde per trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. La fumata bianca potrebbe arrivare nell’arco di pochi giorni. Agli emiliani andranno circa 30 milioni più il cartellino di Simone Mulattieri ma prima di formalizzare l’accordo l’Inter dovrà cedere Marcelo Brozovic.

Il croato, dopo l’exploit di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista, ha perso lo status di intoccabile scivolando indietro nelle gerarchie del proprio allenatore. Per lui ha iniziato a muoversi l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che a breve proverà ad intensificare i contatti in modo tale da avvicinarsi concretamente alla firma. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, dal canto suo, resta in attesa di proposte ufficialmente ma intanto ha fatto sapere alle pretendenti che per acquistare Brozovic serviranno almeno 25 milioni. La novità di giornata è rappresentata dal fatto che l’Inter oltre a Frattesi, come riportato da ‘Calciomercato.it’, punta a prendere anche Sergej Milinkovic-Savic.

Roma, l’Inter vuole Frattesi e Milinkovic

Il serbo è impegnato in una complicata trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Le interlocuzioni sono scattate ma, almeno fin qui, non hanno consentito di individuare un principio d’intesa soddisfacente. Le parti sono quanto mai distanti, al punto da spingere la Lazio a prendere la decisione di venderlo al meglio offerente.

Un’occasione di mercato che ingolosisce Marotta il quale, per arrivare a Milinkovic-Savic e bruciare la concorrenza della Juventus, potrebbe decidere di privarsi di Nicolò Barella (molto seguito in Premier League) per 80 milioni. La Roma, dal canto suo, resta alla finestra. Il trasferimento all’Inter di Frattesi consentirebbe al club di incamerare nuove risorse (il 30% della spesa totale) ma obbligherebbe Pinto a rivedere le proprie strategie. Delle due, una. Sono giorni di profonde riflessioni per il manager.