Calciomercato Roma, dietrofront lampo: salta tutto

Calciomercato Roma, dietrofront Tiago Pinto in uscita e cambio di rotta immediato nella sessione estiva. Può saltare la cessione del giovane giallorosso

Corsa contro il tempo per il dirigente portoghese sul fronte delle cessioni. Tiago Pinto deve totalizzare un tesoretto in uscita per le casse del club giallorosso. La missione plusvalenza è stata inaugurata dalla cessione di Benjamin Tahirovic, annunciato ieri l’accordo tra Roma e Ajax per il passaggio in Olanda del centrocampista ex Primavera. Sempre a proposito di giovani in uscita c’è un cambio di rotta repentino nelle future manovre del manager giallorosso.

Per rispettare il settlement agreement sottoscritto con la Uefa, la Roma deve incassare 30 milioni di plusvalenze entro la fine di giugno. Il primo a salutare è stato Benjamin Tahirovic, che effettuerà le visite mediche con l’Ajax prima della firma sul nuovo contratto. Il passaggio del centrocampista, svedese di origini bosniache, rappresenta il primo tassello per far rientrare i conti in casa Roma. L’operazione che coinvolge l’ex Primavera porterà nelle casse del club giallorosso 7.5 milioni di euro, più uno di bonus. Per un baby giallorosso che saluta ce n’è un altro che va verso la riconferma, allontanando il proprio addio.

Calciomercato Roma, dietrofront Zalewski: l’esterno verso la riconferma

Fari puntati sul futuro di Nicola Zalewski, primo tra i Primavera della Roma promosso da José Mourinho in prima squadra. L’esterno di Tivoli, che ha deciso di rappresentare la nazionale polacca, sembrava ad un passo dall’addio negli ultimi giorni di giugno. In rotta d’uscita invece altri due baby giallorossi, leggasi Volpato e Missori sempre più vicini al Sassuolo.

Ora, secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, l’esterno classe 2002 va verso la riconferma. Al pari del centrocampista Edoardo Bove la Roma sembra intenzionata a blindare i suoi giovani. Il quotidiano aggiunge che in caso di offerte irrinunciabili potrebbe cambiare il loro destino, ma ad oggi la riconferma nella rosa giallorossa sembra sempre più vicina. Il futuro di Nicola Zalewski potrebbe dunque continuare in giallorosso, la missione plusvalenze mira su altri candidati in uscita tra giovani del vivaio ed i tanti esuberi di rientro dai prestiti.