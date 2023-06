Calciomercato Roma, doppia cessione in Serie A: Pinto incassa 10 milioni

Il general manager della Roma è vicino a concludere l’accordo con l’avversaria per cedere due giocatori in questo calciomercato estivo

Il 30 giugno finisce la stagione in corso che chiude definitivamente i battenti per permettere a quella nuova di cominciare. La fine del mese, però, segna anche una data importante per la Roma ovvero il limite di tempo massimo entro cui trovare 30 milioni. La Uefa ha imposto regole severe da seguire al club giallorosso che ha bisogno di aumentare le entrate per non incorrere in sanzioni da Ceferin.

Per evitare le sanzioni del numero uno del calcio europeo, Pinto sta cercando di cedere il numero maggiore di esuberi e di calciatori che erano partiti in prestito proprio per raggiungere la cifra tanto richiesta. I nomi presenti in rosa che non fanno parte del progetto di José Mourinho sono diversi e con loro è possibile racimolare un tesoretto. questo permetterebbe al portoghese di muoversi con più agilità nel mercato che si preannuncia molto difficile.

A dare una mano a questo, poi, ci sono anche i “bambini” dello Special One, ovvero tutti i giovani calciatori che il tecnico ha fatto esordire o comunque urto in Prima Squadra. I talenti della Primavera che si sono fatti notare con il tecnico di Setubal sono diversi e potrebbero essere ceduti per fare cassa.

Calciomercato Roma, strategia decisa: li cedono con la clausola

Alcuni di questi difficilmente verranno ceduti, tipo Edoardo Bove che nelle ultime giornate di campionato è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Chi potrebbe lasciare la squadra sono Filippo Missori e Cristian Volpato, con quest’ultimo che è un po’ uscito dalle rotazioni.

Il primo, invece, si è fatto notare molto bene sulla fascia destra e su di lui ci sono diverse squadre interessate. Ora come riporta Roberto Maida del Corriere dello Sport, nelle prossime ore i due dovrebbero essere ceduti al Sassuolo. A stretto giro, quindi, i due giovani lasceranno Trigoria per trasferirsi in Emilia Romagna, dove si sta trattando anche Frattesi. Il costo totale dovrebbe essere di circa 10 milioni per entrambi con una clausola del 15% sulla futura rivendita.