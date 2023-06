Calciomercato Roma, Florentino Perez lo scarica: via libera Pinto

Il general manager della Roma può tentare l’assalto in questa finestra di calciomercato dopo che il Real Madrid lo ha scaricato

Sull’agenda di Tiago Pinto ci sono diversi impegni da dover onorare. Tra cene a Londra e incontri con gli agenti per preparare le prossime trattative, ce n’è uno sottolineato in rosso: trovare un attaccante. La necessità della Roma di scovare una punta in questa finestra di calciomercato è vitale in vista della prossima annata, dove sarà fondamentale tornare a giocare in Champions League.

Non aver raggiunto la competizione per la coppa dalle grandi orecchie ha portato a un grande buco nel bilancio giallorosso. Il club che ha sede a Trigoria, infatti, deve trovare 30 milioni entro la fine di questo mese, così da non incorrere nelle sanzioni della Uefa. Per questo Pinto sta cercando di ultimare le cessioni degli esuberi e dei giocatori che tornano dai prestiti, che sono numerosi. Oltre a questo, anche alcuni titolari possono aiutare il general manager.

Il primo indiziato è Roger Ibanez, che ha dimostrato grande solidità difensiva e atletismo, al netto di qualche errore di distrazione. Un altro giocatore che avrebbe avuto tanto mercato è Tammy Abraham, ma l’attaccante inglese ha subito la rottura del crociato sinistro nella scorsa annata. Questo ha portato all’allontanamento immediato di tutte le interessate, con un affare da circa 40 milioni che è saltato in poco tempo.

Calciomercato Roma, il Real Madrid non lo vuole più

Proprio alla luce dell’infortunio dell’attaccante, la Roma sta sondando il terreno per cercare i migliori affari che il panorama può offrire. I nomi nel mirino sono diversi e si va da Icardi a Scamacca, passando per Alvaro Morata. Un nome che è girato molto nei giorni scorsi, poi, è anche quello di Roberto Firmino.

L’attaccante brasiliano si è liberato a zero dal Liverpool e lo lascia a parametro zero a fine mese. Sulle sue tracce ci sono stati diversi club, perché prenderlo senza dover pagare il cartellino è un vero affare. In queste ore, poi, è arrivato anche un assist per Tiago Pinto che può vede una concorrente defilarsi dall’affare. Secondo quanto riporta Defensa Central, infatti, il Real Madrid ha deciso di lasciar perdere la corsa a Firmino. Secondo il quotidiano, Florentino Perez ha chiamato il giocatore, chiesto da Ancelotti, per comunicare che l’affare non si farà.