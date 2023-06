Calciomercato Roma, intesa raggiunta: firma fino al 2025

La Roma si appresta a concludere un affare di calciomercato con il giocatore che ha deciso di siglare l’accordo per altri due anni

Il calciomercato comincia ad entrare nel vivo con tutte le squadre che si stanno muovendo per rinforzare le proprie rose. La Roma è una di quelle più avanzate visto che ha già ufficializzato un colpo e ne tiene un altro in pugno. Nei giorni scorsi, infatti, Houssem Aouar ha firmato il contratto da nuovo giocatore giallorosso e ha posato per le foto di rito insieme a Tiago Pinto mentre sigla l’accordo col club.

Un altro che deve approdare nella capitale è Evan Ndicka, difensore centrale francese che tra pochi giorni si libera a parametro zero dall’Eintracht Frankfurt. Il classe 1999 era nel mirino di mezza Europa, ma Tiago Pinto è riuscito a strapparlo a tutti trovando un accordo che lo ha convinto. Manca solo l’annuncio all’arrivo del ventitreenne che ha avuto degli impegni con la Nazionale ivoriana prima di potersi presentare all’ombra del Colosseo.

In programma, però, ci sono anche altri colpi e altre firme che si dovranno concretizzare in questi giorni. Fondamentali saranno le cessioni perché la Roma deve riuscire a fatturare almeno 30 milioni entro la fine del mese. Per questo motivo Pinto sta lavorando per cedere qualche elemento della rosa oltre agli esuberi.

Calciomercato Roma, prolunga per i prossimi due anni

Si prevede quindi una rivoluzione a Trigoria, con il general manager che però deve tendere l’occhio a quei giocatori che sono in scadenza ci contratto. Rinnovare i giocatori già presenti in rosa è molto importante perché confermare il blocco della stagione appena conclusa permette di avere delle basi solide per la stagione futura.

Oltre al rinnovo di Smalling, è a un passo quello di Stephan El Shaarawy, che era in scadenza di contratto. Come riporta Angelo Mangiante, con il numero 92 è stata trovata l’intesa per la permanenza in giallorosso. Il contratto è stato prolungato fino al 2025 e manca solo l’ufficialità all’affare che l’attaccante aspettava da tanto. Un nuovo tassello si aggiunge alle fondamenta su cui verrà costruita la prossima annata.