Inter e Roma al tappeto: sorpasso da 20 milioni

Calciomercato, sorpasso in Serie A ai danni di Roma ed Inter. Le due squadre rischiano di finire al tappeto con la concorrenza interna del campionato italiano

Il conto alla rovescia verso l’apertura ufficiale del calciomercato estivo è partito. Il primo luglio ci sarà l’apertura della sessione ordinaria ed in casa Roma continuano a mutare scenari sia in entrata che in uscita. I giallorossi hanno piazzato la cessione del giovane centrocampista Benjamin Tahirovic, prossimo alla firma con l’Ajax. Si attende la fumata bianca per altri due baby giallorossi in Serie A, Volpato e Missori sono sempre più vicini al passaggio al Sassuolo. Sempre dal campionato italiano arriva il sorpasso che rischia di far saltare il banco per Roma e Inter ma non solo.

Non mancano intrecci di calciomercato tra Inter e Roma in vista della finestra estiva. Un anno fa la squadra nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, sembrava vicinissima all’ingaggio a zero di Paulo Dybala. Marotta poi si concentrò sul ritorno di Romelu Lukaku, e l’attaccante argentino venne ingaggiato a zero da Tiago Pinto in casa Roma. Le manovre dei due club vanno avanti in questi giorni, in attesa dell’apertura ufficiale del mercato estivo ad inizio luglio. Giallorossi e nerazzurri però devono fare i conti con la concorrenza interna della Serie A: c’è il sorpasso con l’affondo da 20 milioni di euro imminente.

Calciomercato, Roma e Inter sorpassate dalla Fiorentina: affondo viola per Vicario

Riflettori accesi su Guglielmo Vicario, estremo difensore vicino all’addio dall’Empoli. Il portiere classe ’96 è stato accostato sia alla Roma che all’Inter. I giallorossi potrebbero decidere di investire per pescare un nuovo numero 1, con il contratto di Rui Patricio che va in scadenza la prossima stagione. I nerazzurri avrebbero individuato nel portiere ex Cagliari la prima alternativa in caso d’addio a Onana.

Le prestazioni di Vicario in Serie A non sono sfuggite neanche al dì fuori dei confini nazionali. Bayern Monaco, Manchester United e Brighton sono squadre accostate al portiere ventisettenne. Ma, secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, ad avere la meglio potrebbe essere la Fiorentina di Italiano. La squadra viola garantirebbe al portiere il posto da titolare, l’operazione può andare in porto per la cifra di 20 milioni di euro per il cartellino del portiere.