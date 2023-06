Ancelotti al Brasile, ex Roma decisivo: nuovo ribaltone

Carlo Ancelotti verso la panchina del Brasile, c’è la regia di un altro ex Roma sul futuro del tecnico del Real Madrid. Ecco la soffiata in diretta ed il nuovo ribaltone.

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sembra sempre più vicino alla panchina del Brasile. L’ex Roma sembra l’indiziato numero uno per diventare commissario tecnico della nazionale verdeoro, e c’è un intreccio che vede protagonista un altro grande ex giallorosso. La panchina brasiliana può conoscere un nuovo ribaltone nel futuro immediato, prima dello sbarco di Carlo Ancelotti in Sud America.

Il tecnico del Real Madrid è sempre più vicino alla panchina del Brasile. Carlo Ancelotti si appresta alla sua prima esperienza in nazionale con la selezione verdeoro, un ribaltone in panchina che stravolgerebbe gli equilibri del calcio europeo. Per la panchina della nazionale brasiliana era spuntata anche l’ipotesi che portava a guardare a José Mourinho, segnalato anche come possibile erede di Ancelotti col ritorno al Real Madrid la prossima stagione. Dietro la regia che porterebbe Ancelotti sulla panchina del Brasile c’è un altro grande ex Roma, compagno di squadra proprio del tecnico dei Blancos.

Ancelotti al Brasile e Falcao braccio destro: l’annuncio in diretta del figlio del brasiliano

Paulo Roberto Falcao sarebbe pronto a diventare braccio destro di Ancelotti sulla panchina del Brasile. L’ex centrocampista, stella della Roma negli anni ’80, potrebbe essere il traghettatore dei verdeore in attesa che Ancelotti termini la prossima stagione in Liga. A svelare il retroscena è il figlio del ‘Divino’, Giuseppe Falcao che è intervenuto in diretta su TV PLAY a calciomercato.it

Sulla pista Brasile per Ancelotti: “Ero un po’ avvantaggiato sulla notizia, lo sponsor era mio padre, ma bastava incrociare anche un po’ di immagini. […] Pare che ora al posto di Menezes ci sarà proprio mio padre per fare da traghettatore. Potrebbe poi fare un ruolo simile a quello che è stato di Vialli con Mancini. Ancelotti avrà bisogno di essere aiutato nella conoscenza del mondo Brasile.” Una coppia di ex Roma sulla panchina del Brasile, il figlio di Paulo Roberto Falcao non ha dubbi al riguardo.