Futuro Mourinho già scritto, ritorno di fiamma a sorpresa

Il futuro di José Mourinho appare già definito. L’intreccio in panchina con l’effetto domino apre le porte al ritorno di fiamma a sorpresa per lo Special One

Inizia a prendere forma la Roma della prossima stagione, tra addii e nuovi rinforzi. Nella giornata di ieri la squadra giallorossa ha annunciato la cessione del giovane Benjamin Tahirovic, il centrocampista ex Primavera sarà un nuovo calciatore dell’Ajax. In attesa di nuove cessioni entro la fine di giugno, anche il futuro di José Mourinho torna d’attualità in vista dei prossimi mesi. C’è l’intreccio con Carlo Ancelotti che apre al ritorno di fiamma per lo Special One.

Negli ultimi giorni di giugno Tiago Pinto deve trovare la quadra sul fronte delle cessioni in casa Roma. Ad aprire il valzer degli addii ci ha pensato il giovane centrocampista Benjamin Tahirovic, promesso sposo dell’Ajax. Il manager giallorosso si assicura la prima plusvalenza verso l’obiettivo del tesoretto da 30 milioni da totalizzare entro la fine di giugno. Dopo il centrocampista ex Primavera altri due baby giallorossi potrebbero essere sacrificati sull’altare delle plusvalenze. Parliamo di Volpato e Missori, sempre più vicini al Sassuolo per la cifra di 10 milioni di euro. Ma gli addetti ai lavori tornano a concentrarsi anche sul futuro di José Mourinho.

Futuro Mourinho, Ancelotti sblocca il domino: ritorno di fiamma per il Real Madrid

Lo Special One sarà l’allenatore della Roma anche la prossima stagione, su questo ci sono davvero pochi dubbi. A spegnere ogni possibile voce di addio anticipato ai giallorossi ci ha pensato lo stesso José Mourinho, che nei giorni scorsi a Londra ha anche incontrato Tiago Pinto. Ma attenzione alle manovre future del Real Madrid, Carlo Ancelotti scatena l’effetto domino in panchina.

Il tecnico dei Blancos sembra sempre più vicino alla panchina del Brasile. La Nazionale Verde oro aveva tentato diversi approcci anche con lo stesso José Mourinho, il cui futuro alla Roma – secondo quanto evidenzia Il Messagero – potrebbe già essere scritto. Secondo il quotidiano non è da escludere il ritorno al Real Madrid per lo Special One. Perez sarebbe pronto a fiondarsi sul portoghese alla fine di questa stagione, in previsione dell’addio a Carlo Ancelotti.