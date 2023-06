Calciomercato Roma, anticipo fallito: scatta l’asta in Premier League

Un giocatore, che negli scorsi mesi aveva sostenuto le visite mediche con la Roma, è molto vicino al trasferimento in Premier League.

É entrato nel vivo il mercato della Roma, già assicuratasi le firme di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Il club, in ogni caso, non vuole fermarsi e a stretto giro di posta proverà a regalare ulteriori rinforzi a José Mourinho tesi a rendere maggiormente competitiva la rosa a sua disposizione.

La lista della spesa, in particolare, comprende almeno un nuovo centravanti ed un difensore. Per quanto riguarda il bomber, la scelta è ricaduta su Gianluca Scamacca intenzionato a lasciarsi alle spalle l’esperienza vissuta al West Ham. Il direttore generale Tiago Pinto, nei giorni scorsi, ha avviato i contatti con il suo entourage riuscendo a trovare un’intesa di massima. Ora resta da convincere gli Hammers a farlo partire in prestito e diritto di riscatto. Operazione complessa, visto che gli inglesi preferirebbe inserire l’obbligo, ma il manager tornerà presto all’assalto con l’obiettivo di chiudere presto la pratica.

Per quanto riguarda il pacchetto difensivo, la possibile cessione di Roger Ibanez in Premier League (piace al Chelsea e al Tottenham) nonché il mancato riscatto di Diego Llorente obbligano il club ad intervenire. I giallorossi, a breve, incontreranno la dirigenza del Leeds per chiedere di riavere lo spagnolo in prestito o comunque a condizioni agevolate. Gli inglesi, retrocessi in Championship, si sono detti disposti a trattare ed ora resta soltanto da individuare la formula più adatta: le possibilità che il nuovo matrimonio venga celebrato, in ogni caso, sono molto alte.

Roma, aggiornamenti su van den Berg

Llorente rappresenta il preferito di Mourinho e quindi, per il momento, non verranno battute piste alternative. L’opzione Rav van den Berg ad esempio, vagliata nel corso della sessione invernale del mercato, è stata accantonata in maniera definitiva.

Il centrale di proprietà del Pec Zwolle, per il quale Pinto aveva offerto 2 milioni ritenuti non sufficienti dal club olandese, è molto vicino al Brentford. Il classe 2004 alto 1.91 piace anche al Milan, al Liverpool, al Bayern Monaco e all’Ajax ma in questo momento in pole position ci sono proprio le ‘Bees’ piazzatesi al nono posto nell’ultima Premier League. Le parti, stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’, sono in contatto costante con il Brentford intenzionato a mettere nero su bianco l’affare in modo tale da bruciare la folta concorrenza. La Roma, dal canto suo, osserva non troppo interessata. Da tempo il nome di van den Berg non compariva più nei taccuini di Pinto.