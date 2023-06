Calciomercato Roma, l’ex Inter per l’attacco: offerto a Pinto

Calciomercato Roma, un ex Inter per l’attacco: il suo profilo è stato offerto a Pinto che però non è convinto. La pista è per gennaio

La Roma è alla ricerca di un attaccante. E dopo aver incassato il sì di Scamacca, l’obiettivo è quello di riuscire a trovare un accordo col West Ham per il prestito. A quanto pare, almeno per il momento, una cosa assai difficile visto che gli inglesi lo scorso anno lo hanno pagato oltre 36milioni di euro dal Sassuolo.

In poche parole Pinto non può aspettare più di tanto e si sta muovendo anche verso altre direzioni. Quella più calda, lì davanti, porta il nome di Morata, che per tornare in Italia, così come vi abbiamo raccontato, sarebbe pure pronto ad abbassarsi lo stipendio. Insomma, lo spagnolo è quell’elemento che anche per via dell’amicizia che lo lega a Dybala farebbe proprio al caso di Mourinho. Certo, non è un attaccante da 20 gol a stagione, ma è un uomo che ha delle caratteristiche diverse, che però la porta la vede e con i suoi movimenti è anche in grado di aprire spazi per i compagni.

Calciomercato Roma, offerto Gabigol

Ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Leggo, ai giallorossi sarebbe stato offerto un altro uomo, uno che la Serie A l’ha conosciuta con la maglia dell’Inter anche se, a Milano, non è che abbia lasciato tutto questo ricordo. Parliamo di Gabriel Barbosa, al secondo Gabigol, adesso al Flamengo dove ha vinto tutto che ha un contratto in scadenza alla fine dell’anno, il prossimo 31 dicembre.

Al momento però Pinto non sembra essere interessato al profilo del brasiliano. Ma qualora lo stesso dovesse andare in scadenza potrebbe essere un’occasione da sfruttare, a parametro zero, il prossimo mese di gennaio, quando si riaprirà il mercato dopo questa lunga finestra estiva che deve cambiare in ogni modo il volto della Roma. Insomma, anche Gabigol nella lista del portoghese, anche se gli obiettivi sono altri.