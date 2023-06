Calciomercato Roma, taglio allo stipendio e assist a Pinto

Un obiettivo di calciomercato della Roma sarebbe disposto a diminuirsi lo stipendio pur di tornare in Italia nelle prossime settimane

L’estate è ormai a un passo con il 21 giugno che rappresenta il giorno più lungo dell’anno, ma anche l’inizio ufficiale della bella stagione. Questo giorno è atteso da tutti come il via libera per affollare le spiagge, già prese d’assalto in questi giorni. Sui calendari di tutti gli appassionati di calcio, però, c’è un solo giorno cerchiato con un pennarello rosso: il primo luglio.

L’inizio del prossimo mese è molto importante perché segna l’inizio ufficiale della nuova stagione, ma soprattutto della finestra di calciomercato con la Roma che vuole rinforzarsi molto. L’obiettivo di Tiago Pinto è quello di andare ad aumentare la qualità della rosa in vista della prossima stagione. In questa annata l’obiettivo Champions League è sfumato a causa dei tanti impegni e di una rosa affaticata, con pochi ricambi nei vari ruoli.

La prossima stagione dovrà essere diversa e per questo il general manager si è già messo in moto per trovare i migliori profili per José Mourinho. Uno è già stato ufficializzato qualche giorno fa a Trigoria, si tratta di Houssem Aouar, mentre un altro è in dirittura di arrivo: Evan Ndicka. Il centrale, ha raggiunto l’accordo con la Roma, ma ancora non è stato presentato ai tifosi.

Calciomercato Roma, si diminuisce lo stipendio per tornare in Serie A

L’attacco è un reparto molto delicato visto l’infortunio di Tammy Abraham, che nella scorsa stagione ha segnato solo 8 reti in tutta la stagione. Andrea Belotti, invece, ha concluso l’annata a bocca asciutta e per questo Pinto sta cercando di trovare un attaccante per rinforzare l’attacco.

Il profilo più caldo di tutti è quello di Alvaro Morata, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid che piace molto a Trigoria. Come riporta Leggo, l’ex Juventus ha una clausola di 10 milioni e vorrebbe tornare in Italia. Pur di farlo, la punta dei Colchoneros sarebbe disposta a diminuirsi lo stipendio in modo da essere più appetibile per i club di Serie A. Un assist importante per Pinto che è passato da un infatuazione per l’attaccante a un vero e proprio interesse concreto.