Calciomercato Roma, obiettivo raggiunto: nuovo accordo imminente

Calciomercato Roma, manca solo l’ufficialità per la definizione dell’affare. Pinto ha messo a segno un altro colpo importante: ecco i dettagli.

Ci si aspettava una Roma veemente sul mercato e così è stato. Tiago Pinto non ha perso tempo e sin dai primi giorni dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ha cominciato a lavorare in maniera frenetica per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

Entrate ed uscite: due discorsi che soprattutto fino al 30 giugno si intrecceranno in maniera osmotica. Dopo aver ufficializzato l’addio di Tahirovic, infatti, il GM della Roma si appresta a definire un’altra cessione importante. Come riferito da Filippo Biafora, infatti, la trattativa per la cessione di Justin Kluivert al Bournemouth sarebbe ormai giunta al traguardo. L’esterno offensivo olandese, non riscattato dal Valencia, è sempre più vicino a volare in Premier League dopo l’irruzione decisa del Bournemouth, che ha fatto letteralmente saltare il banco.

Calciomercato Roma, Kluivert al Bournemouth: trattativa al traguardo

Come già anticipato da asromalive.it qualche giorno fa, la trattativa per il trasferimento di Kluivert in Premier League era entrata nel rettilineo finale. Dopo i sondaggi esplorativi delle settimane scorse, infatti, i rossoneri hanno alzato il pressing, avvicinandosi sensibilmente alle richieste della Roma, che si appresta ad intascare 11-12 milioni di euro dalla cessione dell’esterno olandese.

La trattativa per il trasferimento di Kluivert al Bournemouth viaggia dunque spedita. L’affare è ormai entrato nelle sue battute finali con le due parti che si apprestano a chiudere definitivamente un affare molto importante per le casse giallorosse. E non è finita qui. I giallorossi stanno lavorando sotto traccia per imprimere l’accelerata decisiva anche ad altri affari. Cessioni importanti come linfa vitale per chiudere al meglio la prima fase operativa del mercato giallorosso. Roma assolutamente scatenata: se il buongiorno si vede dal mattino…