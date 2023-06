Dalla Roma al Milan: firma da 8 milioni

Calciomercato, il Milan anticipa la concorrenza della Roma e non solo. Presentata la prima offerta che rischia di far saltare il banco per il colpo a zero: firma da 8 milioni

Il Milan di Stefano Pioli, dopo le dimissioni dei vertici dirigenziali, si muove sul calciomercato estivo. I rossoneri escono allo scoperto con la prima offerta che rischia di beffare anche la Roma di Tiago Pinto. Dopo il doppio addio a Maldini e Massara la squadra allenata da Stefano Pioli ha intenzione di rompere gli indugi e battere la concorrenza sul colpo a parametro zero. In caso di fumata bianca la firma vede 8 milioni di euro sul piatto.

Il Milan di Stefano Pioli rompe gli indugi e tenta l’affondo finale per il colpo a costo zero. Tiago Pinto in vista della prossima stagione in casa Roma ha già messo a segno due innesti a parametro zero per José Mourinho. La Roma si è assicurata la firma di Houssem Aouar a centrocampo, mentre in difesa arriva Evan Ndicka in scadenza dall’Eintracht Francoforte. C’è un altro obiettivo a costo zero accostato dai giallorossi sempre dalla Bundesliga, ma la prima offerta presentata dal Milan può far saltare il banco in favore dei rossoneri.

Calciomercato, il Milan anticipa la Roma sul colpo a zero: c’è l’offerta per Skhiri

Fari puntati sul tunisino Ellyes Skhiri, in scadenza di contratto con il Colonia. Centrocampista difensivo classe 1995, accostato a tanti club in giro per l’Europa compresa la Roma di Pinto e Mourinho. Ma il Milan avrebbe già presentato la prima offerta per assicurarsi la firma del calciatore nordafricano.

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Andrea Losapio il Milan avrebbe presentato la prima offerta al calciatore tunisino. Sul piatto per strappare il sì di Skhiri ci sarebbe un contratto triennale da 2 milioni di euro, più opzione per il quarto anno. Una firma da 8 milioni di euro totali, in caso di fumata bianca il centrocampista sarà il primo rinforzo a zero per Stefano Pioli in vista della prossima stagione. I rossoneri tentano il tutto per tutto per il sorpasso sul colpo a costo zero dalla Germania.