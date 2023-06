Calciomercato Roma, addio UFFICIALE: la nota del club

Calciomercato Roma, l’addio è ufficiale. Ecco la nota del club che saluta definitivamente il calciatore, ormai ex giallorosso a tutti gli effetti.

Si sblocca definitivamente il fronte delle cessioni in casa Roma. Il club giallorosso ha emesso il comunicato ufficiale in cui saluta il giovane calciatore che ha firmato il nuovo contratto in Europa. Tiago Pinto accelera sul fronte delle uscite, avvicinandosi con un primo tassello all’obiettivo di 30 milioni di euro in uscita da totalizzare entro la fine del mese di giugno. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della Roma.

Giornate intense di mercato in casa Roma, sia in entrata che in uscita. Doppio annuncio nelle ultime ore per il club giallorosso, che quest’oggi ha comunicato in via ufficiale l’ingaggio di Evan Ndicka. Il difensore arriva in giallorosso a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, garantendo a José Mourinho il difensore centrale di piede mancino da tempo richiesto a Tiago Pinto dall’allenatore della Roma. Lo Special One si conferma fattore di mercato anche in uscita, sono tanti gli ex Primavera in odore di addio nei prossimi giorni. Il primo a salutare con la formula dell’addio definitivo è Benjamin Tahirovic.

Calciomercato Roma, l’addio a Tahirovic è ufficiale: il saluto dei giallorossi

Centrocampista svedese, ma di origini bosniache, Tahirovic è stato acquistato dagli olandesi dell’Ajax. La squadra di Amsterdam ha comunicato l’ingaggio dell’ex Roma Primavera nelle scorse ore, contestualmente la Roma ha salutato il giovane centrocampista. Per la firma del giovane calciatore nelle casse della Roma entreranno 8.5 milioni di euro, più uno di bonus.

Il classe 2003 vanta già quattro presenze con la nazionale della Bosnia, mentre quest’anno è sceso in campo con la maglia della Roma in 13 occasioni tra campionato e Coppa Italia. Ecco il saluto ufficiale della Roma, che ufficializza la cessione definitiva di Tahirovic ai lancieri olandesi: “L’AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l’Ajax per la cessione a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic. Dopo avere esordito nel 2021 con la Primavera giallorossa, il centrocampista svedese ha debuttato in Prima Squadra il 13 novembre 2022, in Serie A contro il Torino. Con la maglia della Roma, Tahirovic ha collezionato 13 presenze: 11 in campionato e 2 in Coppa Italia. In bocca al lupo, Benjamin!”