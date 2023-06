Calciomercato Roma, il colpo a zero è UFFICIALE

Calciomercato Roma, è ufficiale il colpo a parametro zero. L’annuncio è arrivato sui canali del club giallorosso pochi minuti fa, ecco tutti i dettagli.

C’era attesa intorno all’annuncio ufficiale, ora la Roma ha appena comunicato l’operazione a parametro zero attraverso i propri canali di comunicazione. Tiago Pinto mette a segno un altro colpo a parametro zero, bruciando l’ampia concorrenza europea. Ecco il comunicato ufficiale sull’ingaggio del nuovo rinforzo da consegnare a José Mourinho in vista della prossima stagione. Il manager portoghese riempie un vuoto nella rosa giallorossa, con una nuova operazione a costo zero per il cartellino.

Dopo aver ufficializzato il colpo Houssem Aouar a centrocampo la Roma ha appena comunicato di aver ingaggiato Evan Ndicka in difesa. Calciatore francese classe ’99, arriva in giallorosso a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. Difensore mancino, lascia la Bundesliga dopo 5 stagioni con la maglia dell’Eintracht. La concorrenza sulle sue tracce era agguerrita, comprendendo club europei blasonati come PSG e Barcellona. Ad avere la meglio è stata però la Roma, con Tiago Pinto che ha bruciato le tappe per consegnare il rinforzo difensivo a lungo auspicato da José Mourinho.

Calciomercato Roma, ufficiale il colpo Ndicka: il comunicato dei giallorossi

La Roma ha appena ufficializzato l’ingaggio a parametro zero di Evan Ndicka. Il difensore francese, che ha scelto di giocare per la Costa d’Avorio, va a colmare il vuoto in difesa, in attesa del recupero di Kumbulla e con il futuro di Roger Ibanez ancora da definire in vista della sessione estiva. Intanto Pinto si assicura il colpo Ndicka.

Ecco l’annuncio ufficiale del club giallorosso, che saluta l’approdo del roccioso difensore mancino a Trigoria. Si legge sul sito ufficiale: ” L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Evan Ndicka. Il difensore – classe 1999 – ha sottoscritto un contratto fino al 2028.” Il difensore indosserà la maglia numero 5, ed arrivano anche le sue prime parole: “Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo Club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi.”