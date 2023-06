Calciomercato Roma, doppio flop e 30 milioni: inguaiato Pinto

La Roma a breve intensificherà i contatti con il West Ham per ingaggiare Scamacca. La punta, però, piace ad un altro club della Serie A.

Sono giorni frenetici in casa Roma. I 30 milioni di plusvalenze richiesti dalla Uefa, grazie alle numerose cessioni impostate, sono all’orizzonte ed ora il club potrà ricominciare a concentrarsi sui colpi in entrata volti a rendere maggiormente competitiva la rosa a disposizione di José Mourinho.

La lista della spesa comprende soprattutto un centravanti in grado di colmare il vuoto lasciato da Tammy Abraham. L’inglese nel corso dell’ultima partita di campionato ha rimediato un trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e rientrerà soltanto in primavera. Una tegola pesante che ha stravolto i piani di mercato dei giallorossi e reso obbligatorio l’acquisto di un nuovo terminale offensivo.

Diversi i profili sondati dal direttore generale Tiago Pinto, tra cui Gianluca Scamacca reduce da una stagione molto complicata al West Ham. L’ex Sassuolo, in particolare, ha messo a segno 8 gol in 27 presenze complessive senza riuscire mai a conquistare fino in fondo la fiducia del tecnico David Moyes. La sua ultima presenza in campo risale al 16 marzo: da quel momento in poi è finito ai box, per colpa di frequenti problemi fisici. I contatti tra le parti sono scattati, con Pinto pronto a chiudere il colpo attraverso la formula del prestito con diritto facendo leva sulla volontà del classe 1999 di rientrare subito in Italia.

Roma, si complica la pista per Scamacca

Due, però, i principali ostacoli presenti lungo il percorso che porta alla fumata bianca. Gli Hammers, ad esempio, si sono detti disponibili a farlo partire ma soltanto con l’obbligo. Scamacca, poi, piace ad un’altra squadra della Serie A.

Si tratta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, della Fiorentina. La Viola infatti, delusa dal rendimento di Arthur Cabral e Luka Jovic, sta valutando l’idea di inserirsi nella corsa per la punta e mettere sul piatto “30 milioni in contanti”. Un investimento importante che testimonia, unito alle voci relative ad un presunto interessamento nei confronti di Niccolò Zaniolo, la volontà dei toscani di crescere ancora dopo aver raggiunto la finale di Conference. La Roma, dal canto suo, resta alla finestra in attesa di rifarsi avanti. Scamacca è il prescelto ma le alternative, in ogni caso, non mancano.